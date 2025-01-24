Türk turistler için cazip rota olmak istiyorlar

Türkiye ile Seyşeller arasındaki turizm ilişkileri, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2016'da başlattığı doğrudan uçuşlarla güç kazandı.

İstanbul ile Seyşeller'in başkenti Victoria arasında haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen uçuşlar, iki ülke arasındaki turistik ve ticari bağları geliştirmede önemli bir rol oynuyor.

Seyşeller Turizm Müsteşarı Sherin Francis, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, turizmin ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu söyledi.

Francis, turizm sektörünün ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 17'sini doğrudan oluşturduğunu, dolaylı etkilerle bu oranın yüzde 66'ya kadar yükseldiğini belirtti.

Özellikle Kovid-19 salgınının turizm sektörüne bağımlılığı net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Francis, şöyle konuştu:

"Turizm sektörü çöktüğünde başka hiçbir şey işleyemez hale geldi. Hatta hiç uçak gelmiyordu, çünkü hava yolları Seyşeller'e öncelikli olarak ziyaretçi getirmek için faaliyet gösteriyor ve diğer tüm sektörler, hava yollarının Seyşeller ile bağlantılı olmasından faydalanıyor. Bankacılık sektörü, inşaat sektörü, hepsi bu sektöre bağlı durumda. Balık, sebze ve meyvede talep durma noktasına geldi çünkü oteller almadığı için arz fazlası yaşandı. Dolayısıyla, Seyşeller'de diğer tüm sektörleri destekleyen sektör turizmdir."

352 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Francis, geçen yıl Seyşeller'i 352 bin turistin ziyaret ettiğini ve bu sayının ülke nüfusunun yaklaşık 3,5 katına denk geldiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin Seyşeller'in ana turizm pazarları arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Almanya, Fransa ve Rusya'nın en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Francis, "Jeopolitik riskler nedeniyle sadece belli başlı bölgelere bağımlı olmak istemiyoruz. Bu yüzden Türk pazarı gibi yeni ve büyüme potansiyeli olan destinasyonlara daha fazla odaklanıyoruz." dedi.

'TÜRK TURİSTLER İÇİN CAZİP BİR DESTİNASYON'

Etkinlik sonunda soruları yanıtlayan Francis, Türkiye'nin Seyşeller için önemli bir turizm pazarı olduğunu belirtti.

Francis, Seyşeller hakkında farkındalık yaratmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, "Eğer bu farkındalığı yaratabilirsek, Türk turistlerin Seyşeller'i bir sonraki plaj tatili destinasyonu olarak daha sık tercih etmesini teşvik edebiliriz." dedi.

Seyşeller'in diğer popüler tatil destinasyonlarından pek çok yönüyle ayrışabildiğini kaydeden Francis, "Ülkemiz ailelerden çiftlere kadar geniş yelpazede dalış, yelken ve macera tipi aktiviteseverlere farklı segmentlerde hitap ederken her bütçeye uygun seçenekler de sunabiliyor. Bu nedenle Seyşeller'in Türk ziyaretçiler için çekici bir destinasyon olduğuna inanıyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha farkındalık yaratmak." şeklinde konuştu.

Francis, doğrudan uçuşların Türk turistlerin ülkeye erişimini kolaylaştırarak turizm potansiyeline olumlu bir katkı sağladığını vurgulayarak, "Türk Hava Yolları, doğrudan hava bağlantısı sunarak büyük bir avantaj sağlıyor, çünkü hava bağlantısı olmadan turizm kaynağını büyütmek mümkün değil. Aynı zamanda, bu durum daha fazla Seyşeller vatandaşının İstanbul'a ve Türkiye'ye tatil için gelmesi anlamına da geliyor." dedi.

'YAKLAŞIK 3 BİN TÜRK TURİST GELİYOR'

Toplantıya, Seyşeller İstanbul Fahri Konsolosu Orhan Karadeniz'i temsilen katılan Emekli Büyükelçi Şander Gürbüz, Seyşeller heyetinin İstanbul ziyaretinin iki ülke arasındaki turizmin geliştirilebilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gürbüz, "Seyşeller, çok küçük bir ülke olmasına rağmen, yılda 350 bin civarında turist kabul ediyor. Türk Hava Yolları, yılın 6 ayında Seyşeller'e direkt uçuşlar gerçekleştiriyor. Şu anda Türk vatandaşlarının Seyşeller'e yıllık ziyaret sayısı yaklaşık 3 bin civarında olsa da bu sayının artırılabileceğine inanıyorlar." diye konuştu.

Seyşeller İstanbul Fahri Konsolosluğu olarak bu çabalara destek verdiklerini vurgulayan Gürbüz, "Özellikle Türk Hava Yolları'nın yılın sadece 6 ayında değil, 12 ay boyunca düzenli uçuşlar yapmasının iki ülke arasındaki turizmi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Düzenli uçuşlar sayesinde turist sayısı otomatik olarak artacaktır." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, Türkiye ile Seyşeller arasındaki turizm ilişkilerinin gelişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, toplantının ardından seyahat acenteleriyle gerçekleştirilecek etkinliklerin de bu bağları güçlendireceğini belirtti.

4 MEVSİM TURİZME ELVERİŞLİ

Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan Seyşeller, turkuaz denizi, beyaz kumsalları ve tropik doğasıyla dünyanın önde gelen tatil destinasyonları arasında.

Yıl boyunca 24-32 derece arasında değişen sıcaklıklarıyla dört mevsim turizme elverişli bir destinasyon olan ülkenin resmi dilleri arasında İngilizce, Fransızca ve Seyşel Creole yer alıyor.

Yaklaşık 120 bin kişilik nüfusa sahip olan ülkede toplam 15 bin yatak kapasiteli 500 otel ve konaklama tesisi bulunuyor.

Turizm sektörü, balıkçılık ve tarım gibi diğer sektörlerle entegre şekilde çalışarak Seyşeller'in ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. AA