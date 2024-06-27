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Türkiye’deki 4. otelini Kapadokya'da açacak

Türkiye’deki 26’ıncı yılında büyümesini sürdüren Barceló Hotel Group; Barceló Istanbul, Occidental Taksim ve Occidental Ankara’dan sonra Türkiye’deki 4’üncü oteli Barceló Cappadocia’yı 16 Temmuz’da açacak. Yeni otelin tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

27 Haziran 2024 | 21:27
Türkiye’deki 4. otelini Kapadokya'da açacak

93 yıldır, 30 ülkede 300’e yakın otel ile hizmet veren Barceló Hotel Group, Türkiye’deki 26’ıncı yılında büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Barceló Istanbul, Occidental Taksim ve Occidental Ankara’dan sonra grubun Türkiye’deki 4’üncü oteli Barceló Cappadocia, 16 Temmuz 2024 tarihinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Kapadokya’ya yeni bir soluk getirmeye hazırlanan otel, Barceló Istanbul ’un Rooftop restoranı B.Heaven’da gerçekleştirilen ve turizm sektörünün önde gelen 150’den fazla seyahat acentesinin katıldığı özel bir etkinlikle tanıtıldı. B.Heaven’ın eşsiz manzarası eşliğinde, usta şeflerin dokunuşlarıyla servis edilen lezzetler büyük beğeni topladı.

35 METREKARELİK LÜKS ODALAR

Etkinlikte konuşan Barceló Hotel Group Türkiye Bölge Müdürü Hasan Ekmen, grubun Türkiye’deki büyüme hedeflerine dikkat çekerek; “Barceló Cappadocia’nın açılışını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerlerken Barceló markasının Kapadokya’daki varlığıyla, Avrupa ve Latin Amerika gibi farklı milliyetlerden misafirlerin Kapadokya'ya olan ilgisini artırmayı ve modern lüks ile Kapadokya’ya özgü tasarımlar sunarak farklı bir hizmet anlayışı getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
 

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Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
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Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
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Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
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