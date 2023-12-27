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Türkiye'deki tatilcilerin 2023'te en çok gittikleri yurt içi ve yurt dışındaki tatil rotaları

Bu yıl Türkiye'de tatilcilerin en popüler rotası Kapadokya, Bozcaada, Bodrum ve Trabzon olurken, yurt dışında en çok Santorini ziyaret edildi.

27 Aralık 2023 | 14:20
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Türkiye'deki tatilcilerin 2023'te en çok gittikleri yurt içi ve yurt dışındaki tatil rotaları

Biletbayisi.com, 2023'ün en popüler destinasyonlarını derledi. İnternet sitesi ve mobil uygulamadan elde edilen verilerle oluşturulan listede, kullanıcıların tercihleri, demografik yapıları ve seyahat alışkanlıkları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kadın kullanıcılar genellikle doğayla iç içe olan destinasyonları tercih ederken, erkek kullanıcılar daha çok macera, tarih ve spor odaklı tatil seçeneklerine ilgi gösterdi.

Çocuklu ailelerin tatil tercihleri ise genellikle aile dostu destinasyonlara yöneldi. Plaj tatilleri, temalı parklar, çocuk kulüpleri ve eğlence merkezleri aileler için öne çıkan unsurlardan oldu.

Öğrenci kullanıcılar, bütçe dostu seçenekleri değerlendirirken genellikle grup halinde seyahat etmeyi tercih etti. Genç seyahat tutkunları, yerel festivaller ve keşif turları gibi deneyim odaklı seçenekleri değerlendirirken, eğlenceli ve uygun maliyetli bir tatil planı oluşturdu.

En çok gidilen destinasyonlar

2023 yurt içi popüler destinasyonlar listesinde Antalya zirvede yer alırken, onu sırasıyla Kapadokya, Bozcaada, Bodrum ve Trabzon takip etti.

Yurt dışı popüler destinasyonlar listesinde ise Santorini ilk sırayı aldı. Kyoto ikinci, Barcelona üçüncü, Paris dördüncü, New York ise beşinci sıraya yerleşti.

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