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Türkiye'den bir ilçe daha sakin şehir listesine giriyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin sakin şehirler ağına (Cittaslow) üyelik başvurusunun onaylandığı bildirildi

13 Mart 2024 | 20:54
Türkiye'den bir ilçe daha sakin şehir listesine giriyor

TRT Haber'in aktardığı habere göre Belediye Başkanı Elif Köse, Uluslararası Cittaslow Birliği'ne yapılan başvurunun 4 Mart'ta onaylandığını bildirdi.

Safranbolu'nun hem UNESCO hem de Cittaslow'a dahil olan tek kent olma unvanı kazandığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"2023 yazında başladığımız bu çalışmalar geçtiğimiz günlerdeki sertifika davet mektubuyla sona yaklaştı. 23 Mart'ta Brüksel'de yapılacak sertifika törenine giderek bu gururu Safranbolu'muza ve ülkemize kazandırmış olacağız. Safranbolu adına en büyük hedeflerimizden birisi nitelikli turistleri ağırlamak ve Avrupalı turistleri Safranbolu ile buluşturmaktı. Bu ideale bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Safranbolu'muza hayırlı olsun." 

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