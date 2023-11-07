Türkiye'nin en uzun kanyonunda sağlık turizmi başlıyor

3-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Gizemli Kanyonlar Diyarı Çamaş Zirvesi"nde bir araya gelen iş dünyası, sivil toplum ve kamu temsilcileri, bölgenin uluslararası turizme açılmasına yönelik planlarını paylaştı. Zirveye Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, YAPDER Başkanı Celal Toprak, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder’in aralarında bulunduğu kamu, yerel yöneticiler, iş insanları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

"Ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"

Doğa harikaları arasında yer alan Ordu Çamaş Kanyonu’nun görülmeye değer benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Ordu Valisi Muammer Erol, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla ziyaretçileri büyüleyen kanyonları, ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Çamaş Kanyonu’nun turizm cazibesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şunları kaydetti:

“Yüksek kayalıklar ve derin vadilerle çevrili olan Çamaş Kanyonu, muhteşem bir doğal oluşum. Küresel ısınmadan küresel kaynamaya geçtiğimiz bir dünyada, bölgemiz; suyu ile, yöresel sağlıklı ürünleri ile, oksijeni ile, yaşanabilir değerli ve vazgeçilmez bir bölge olacaktır.” dedi.

Çatak Kanyonu’nda, sağlık çadırları ve sağlık evleri planlanıyor

Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan ve Çamaş’ın ekonomik değerini değiştirecek olan Çamaş kanyonları projesinin bittiğini kaydeden Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, şunları söyledi:

“Çamaş’ı, ulusal ve uluslararası turizmde ve özellikle de sağlık turizminde cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. Kanyonlarımız, Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise en uzun kanyonları arasındadır. Ayrıca, kanyonlarımızın sıra dışı özellikleri arasında, doğa içinde olması, sakin olması, su sesinin adeta bir müzik bestesi gibi ahenkli olması ve geçmiş yıllarda Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yaptığı bir çalışma ve araştırmayla endemik bitkilerin çeşitliliğinin çok olması yer alıyor. Kanyonlarımızın gizemi ise, kanyonlarımızın birçok noktalarında mağaralar bulunuyor. Mağaralardan sular damlamakta ve geçmişte buralar sağlık amaçlı kullanıldığı için bu su damlalarında insanların tedavi edildiği biliniyor. Gizemli kanyonlarımızın gizemi yeni değil, çok öncelere dayanıyor. Büyüklerimizden hep, sağlıkla alakalı, kanyonlara giden insanların, bu su şifasından faydalandığını, su sesini dinlediğini ve hatta üzerlerine suların damlatıldığını biliyoruz. Damlacık kanyonumuzun ismi de buradan geliyor. Başka bir gizemi ise, Çamaş isminin de anlamı olan, yırtıcı kuşların kanyonlarımızda çok yaşadığı biliniyor. Halen bölgemizde değişik türde kuşlar yaşamaktadır. Biz kanyonumuzu Türkiye'de bir ilk olan, dünyada da çok az olan, sağlık turizmine kazandırmak için kolları sıvadık. Önümüzdeki yıllarda kanyonumuzun belli yerlerine sağlık çadırları kuracağız. Daha ileriye doğru ise, sağlık evleri yapacağız. Buralarda, su terapisi, zihin boşaltma, zihin dinlendirme, stres atma gibi imkanları sunacağız. Bunları da, uzmanlar eşliğinde sağlıkçılarımız eşliğinde yapacağız. Özetle, gizemli kanyonlar diyarı Çamaş projemizin altyapı çalışmalarını tamamladık ve hizmetlerimizi Nisan-Mayıs 2024 tarihinden itibaren misafirlerimize sunmaya başlayacağız. Hedefimiz, Çamaş’ta yüzlerce yatırımı ve yatırımcıları, yüz binlerce turisti görmektir. Kanyonları görmemek büyük bir kayıptır, ömrünüz boşa geçmiş demektir.” diye konuştu.

Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bulunan “Çamaş Kanyonu”, eşsiz doğal güzellikleriyle gelen yerli ve yabancı konuklarını kendine hayran bırakıyor. Doğal görünümü ve manzarası ile eşsiz bir yer olan Çamaş Kanyonu, bölgede yeni tanınmaya başlarken, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Budak Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün gezi rehberinde yerini alan Çamaş Kanyonu, Ordu merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunuyor. Kanyon, doğal yaşam içinde sessiz ve huzur dolu bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olmaya başladı. Etrafındaki doğal güzelliklerle birlikte nefes kesen manzaralara sahip olan kanyonda, büyüleyici doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Etrafında birçok yürüyüş parkuru bulunan kanyon, doğa yürüyüşü sevenler için harika bir deneyim sunuyor.

"Üretime, emeğe, alın terine ve kadının gücüne inanıyoruz"

Hayallerine ve hedeflerine her gün bir adım daha yaklaştıklarını anlatan Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Karataş, şunları kaydetti: “Üretime, emeğe, alın terine ve en önemlisi kadının gücüne inanıyoruz. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede, hedeflediğimizden daha fazlasını başardık. Artık tüm Türkiye’ye kargo gönderiyoruz ve tüm alışveriş sitelerinde ürün satışı yapıyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.