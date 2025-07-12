Türkiye’nin hazineleri: Seyahat edenlerin favori durakları

The Guardian'a göre okuyucuların önerdiği rotalar, klasik turistik durakların ötesinde, doğayla, tarihle ve yerel kültürle güçlü bağlar kurabileceğiniz alternatif bir Türkiye haritası sunuyor. Listede sadece turistik yerlerin bulunmaması dikkat çekiyor. Öyle ki büfeler bile turistlerin ilgisini çekmiş. İşte o liste:

Nemrut Dağı

Adıyaman sınırlarındaki Nemrut Dağı, dev tanrı heykelleri ve büyüleyici gün doğumu manzarasıyla ziyaretçilerini adeta mitolojik bir dünyaya taşıyor.

Nemrut Dağı

Büfede yemek, yerel bir sır olarak görülüyor

Türkiye’de ekonomik ve lezzetli bir öğle yemeği arayanlar için öneri net: Otobüs terminallerinin çevresindeki büfeler.

Eskişehir

Ankara’ya yakınlığıyla ulaşımı kolay olan Eskişehir, rengarenk Odunpazarı evleri, kafeleri ve genç nüfusuyla kültürel bir mola sunuyor. Hem tarihi zenginlikleri hem de çağdaş atmosferiyle dikkat çeken şehir, kahve ve lokum molası için ideal.

Alaçatı sokakları

Alaçatı ve Şirince: Ege’nin iki farklı yüzü

İzmir yakınlarındaki Alaçatı, taş evleri ve deniz ürünleriyle sakin bir sahil kasabası atmosferi sunarken, Şirince ise çiçeklerle bezeli sokakları ve geleneksel dokusuyla yaz sıcağında bile ferah bir kaçış noktası.

Kaş’ın yukarısındaki Phellos

Antalya’nın Kaş ilçesinin tepelerinde yer alan Phellos antik kenti, hem tarih hem de doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal. Zorlu bir yürüyüşle ulaşılan kalıntılar, ziyaretçilerine Likya uygarlığından izler sunuyor.

Mardin: Mezopotamya’ya bakan taş şehir

Güneydoğu Anadolu’nun en etkileyici şehirlerinden biri olan Mardin, farklı inanç ve kültürlerin izlerini taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor. Taş evleri, dar sokakları, müzeleri ve teraslardan Suriye’ye kadar uzanan manzaralarıyla otantik bir deneyim vadediyor.

Alanya Dim Çayı

Alanya Dim Çayı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Dim Çayı, yaz sıcağından uzaklaşmak isteyenler için doğal bir kaçış noktası. Dağlardan gelen soğuk suyun oluşturduğu havuzlar, ağaçlar arasına kurulmuş masalar ve geleneksel lezzetler, ziyaretçilere doğayla iç içe bir mola sunuyor.

Fethiye: Deniz kayağıyla Likya kıyılar

Fethiye çıkışlı deniz kayağı turları, gizli koylar, antik kalıntılar ve eşsiz gün batımlarıyla doğayla birebir bir deneyim sunuyor.

Termessos: Dağların zirvesindeki tiyatro

Antalya’daki Güllük Dağı Milli Parkı içinde yer alan antik Termessos kenti, özellikle zirvedeki antik tiyatrosuyla nefes kesici bir manzara sunuyor.

Azmak Nehri

Akyaka: Azmak kenarında zamansız bir kasaba

Muğla’ya bağlı Akyaka, Azmak Nehri kıyısındaki huzurlu atmosferi, sade mimarisi ve sıcakkanlı insanlarıyla büyük turistik hareketlilikten uzak kalmayı başarmış nadir yerlerden.