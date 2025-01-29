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Türkiye'nin tanıtım yüzü plaj: 1.5 milyon turist geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve havadan manzarasıyla Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden olan Kumburnu Plajı'nda, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turist misafir edildi.

29 Ocak 2025 | 14:01
Türkiye'nin tanıtım yüzü plaj: 1.5 milyon turist geldi

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı, Türkiye'deki ilk mavi bayrak alan plajlar arasında bulunuyor.

 

 

 

 

1 DOYUMSUZ MANZARA KEYFİ

DOYUMSUZ MANZARA KEYFİ Mavi ve yeşilin tonlarının birleştiği berrak suyu ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Kumburnu Plajı, bölgede yamaç paraşütü yapanlara, gökyüzünden seyri doyumsuz manzaralar sunuyor. Görselleri turizm pazarlarında Türkiye'nin tanıtımında kullanılan plaj, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı.

2 ‘TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİ ARASINDA’

‘TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİ ARASINDA’ Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, AA muhabirine, Kumburnu Tabiat Parkı içerisinde yer alan plajın Türkiye'nin ve dünyanın en iyi plajları arasında yer aldığını söyledi. Ardahan, yamaç paraşütü uçuşlarında seyri doyumsuz manzara sunması, doğal güzellikleri ve lokasyonu dolayısıyla plajın yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu ifade etti.

3 1,5 MİLYON TURİST AĞIRLADI

1,5 MİLYON TURİST AĞIRLADI Ardahan, "Olmazsa olmaz denilen, gezilecek yerler arasında yer alan Kumburnu Plajı'nda geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turistimizi ağırladık. Bunların büyük çoğunluğunu bölgemizde tatilini geçiren turistler oluşturuyor. Bunun dışında bölgede geçerken görülmesi gereken yerler arasında yer alan destinasyonu yaya ve araçla ziyaret edenler bulunuyor." dedi.

4 TANITIMLARDA KULLANILIYOR

TANITIMLARDA KULLANILIYOR Ulusal ve uluslararası tanıtımlar ile turizm fuarlarında "Türkiye" denildiğinde plajın manzara fotoğrafının kullanıldığını vurgulayan Ardahan, yamaç paraşütü uçuşları sırasında çekilen fotoğraflarla ve görüntülerle plajın tanınırlığının daha da arttığını belirtti.

5 TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR Ardahan, "Yoğun talep olduğu için plajın ve alanın temizliği konusuna çok önem veriyoruz. Neredeyse 24 saat tüm personelimiz temizlik çalışması yapıyor. Dönem dönem de bölgedeki dalış okullarıyla su altında temizliği yapıyoruz. Plaj, uzun yıllardır mavi bayraklı plaj unvanını taşıyor. Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevre bilinci oluşması için bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.

6 ‘DÜNYADA DA RAĞBET GÖRÜYOR’

‘DÜNYADA DA RAĞBET GÖRÜYOR’ Plajın halkla ilişkiler sorumlusu Zehra Dilek ise 23 yıldır mavi bayrak taşıyan plajın geçen sene yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı misafir ağırladığını söyledi. Dilek, "Plajın havadan fotoğrafı sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça rağbet görüyor. Plaj, yabancı turistlerin Türkiye'de muhakkak ziyaret edilmesi gereken 10 yer listesinde her yıl neredeyse başı çekiyor.” dedi.
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