TÜRSAB ile WhatsGO'dan iş birliği

Türkiye’nin en köklü turizm meslek kuruluşu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), seyahat acentalarının iş hacmini artıracak ve turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Seyahat acentalarının dijitalleşen dünyaya uyum sağlaması için birçok projeyi hayata geçiren TÜRSAB, teknoloji şirketi WhatsGO ile özel bir iş birliğine imza attı.

TÜRSAB ile WhatsGO arasındaki iş birliği protokolü 12 Eylül 2023 tarihinde TÜRSAB Genel Merkez binasında gerçekleşen lansmanda imzalandı. Toplantıya TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş’ın yer aldığı TÜRSAB heyeti ve WhatsGO CEO’su Ercan Balcı başkanlığındaki WhatsGO heyeti katıldı.

SEYAHAT ACENTALARININ İŞ HACMİNİ ARTIRACAK İŞ BİRLİĞİ

TÜRSAB ile WhatsGO arasındaki iş birliği, seyahat acentalarına yüksek maliyetli yazılımlarla uzun kurulum süreçlerine girmeden WhatsApp, Facebook, Instagram, Webchat, Telegram, Google Business gibi ve benzeri kanallar üzerinden müşterileriyle iletişim kurabilme ve satış olanaklarını optimize etme olanağı sağlayacak.

Anlaşma çerçevesinde sisteme üye olan TÜRSAB üyesi seyahat acentaları bu sistemden iki ay boyunca ücretsiz yararlanarak bizzat test etme fırsatı yakalayacak. Seyahat acentalarının taleplerine göre farklı üyelik paketleri sunan WhatsGO, bu iki ay boyunca acentalara tüm paketleri açık tutacak. Daha sonra WhatsGO’nun bu hizmetinden faydalanmak isteyen seyahat acentalarına özel indirimler uygulanacak.

Toplantıda birer konuşma yapan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker ve WhatsGO CEO’su Ercan Balcı iş birliği anlaşması hakkında katılımcılara ve basın mensuplarına bilgi verdiler.



EKER: PROJE ACENTALARIN DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞADIĞI KARMAŞAYA SON VERECEK

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, seyahat acentalarına satışlarını artırmaları ve iş yapışlarını kolaylaştırmalarına olanak tanıyan hizmetlerin yanında onları geleceğe hazırlayan vizyoner projelerle de desteklediklerine işaret ederek, WhatsGO ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin de hem maliyetleri azaltacak hem de satışı artıracak bir proje olduğuna dikkat çekti.

Tüketiciler arasında sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, şirketlerin de tanıtımdan satış pazarlamaya, müşteri şikayetlerinin karşılanmasından yeni ürün lansmanlarına kadar her alanda sosyal medyayı kullanmalarını beraberinde getirdiğini söyleyen Eker, “Artık birçok seyahat acentamız tanıtımlarını veya kampanyalarını bu kanallar üzerinden gerçekleştiriyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mecraları, üyelerimize satış ve pazarlama açısından yeni olanaklar sunarken, mecra sayısındaki artış, dönem dönem karmaşaya da yol açabiliyor. WhatsGO ile gerçekleştireceğimiz iş birlikteliğinin üyelerimizin işlerini kolaylaştırma ve yaşadıkları bu karmaşaya son verme yönünde atılmış bir adım olacak” dedi.

BALCI: TÜRSAB İLE HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJE ÖRNEK PROJE OLACAK

WhatsGO CEO’su Ercan Balcı ise turizm sektörünün dijitalleşme sürecinde seyahat acentalarının öncü olduklarına vurgu yaparak, “Dijital süreçler bugüne kadar daha çok seyahat öncesi le sınırlı kaldı. Seyahat anı ve sonrasında da dijital iletişimde kalmak son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.

WhatsGO’nun CRM tabanlı bir kanal olduğunu belirten Balcı, müşteri ile iletişimin tek taraflı değil, çift taraflı olması gerektiğine işaret ederek, seyahat acentalarının büyük reklam bütçelerine sahip olmadan müşteri ile tek bir veri tabanında farklı kanallardan iletişimde olmasına olanak sağladıklarını kaydetti.

TÜRSAB ile gerçekleştirdikleri iş birliği projesinin turizm sektörü açısından örnek bir proje olmasını hedeflediklerini ifade eden Balcı, “Seyahatte dijital tabanlı asistanlık yayılıyor. Dijital dünyada tüketiciyi tek başına bırakmak artık çok pahalı olmaya başladı. Bu tür sistemler turizm gibi rekabetçi sektörler için çok değerli. TÜRSAB ile iş birliği çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bu projenin yerelden dünyaya da ihraç edebileceğimiz örnek bir proje olmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.