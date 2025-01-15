TÜRSAB, sahte internet siteleri ve kopyalanan sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen tatil dolandırıcılıklarının önüne geçmek için son dönemde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TÜRSAB'ın bu konular için kurduğu "Dijital Denetim Ekibi"nin çalışmaları kapsamında, 2024'te 7656 ihbar incelendi. Bu ihbarlardan 868'i ise bungalov ve villa dolandırıcılığıyla ilgili oldu.

Dolandırıcılık vakalarını savcılık şikayetleriyle yargıya taşıyan TÜRSAB, mağduriyet yaşayan seyahat acenteleri ve tüketicilere de haklarını hukuki yollarla araması için destek oldu.

Konu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dijital Denetim Ekibinin, dolandırıcı hesapların kapatılması ve haklarında işlem yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

‘YETKİLİ KURUMLARLA BİLGİ PAYLAŞIYORUZ’

Bungalov ve villa dolandırıcılığında vaka sayısının arttığına değinen Bağlıkaya, "Gerek gelen ihbarlarla gerekse de internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz yoğun taramalarla bulunan dolandırıcılık amaçlı sayfalar hakkında işlem yapılması için yetkili kurumlarla bilgi paylaşıyoruz. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını ziyaret ederek, sektörümüz adına bilgi paylaşımında bulunduk. Mağdur olan vatandaşlarımızı da ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yönlendiriyoruz" dedi.

TÜKETİCİ KONTROL EDEBİLİYOR

Geliştirdikleri "Dijital Doğrulama Sistemi" ile tüketicilerin, tatil satın aldıkları şirketin, TÜRSAB üyesi bir seyahat acentesi olup olmadığını kolayca kontrol edebileceğini kaydeden Bağlıkaya, yasal olarak turizm amaçlı konut kiralamalar dahil tüm turizm ürünlerinin pazarlanması ve satışını, yalnızca seyahat acentelerinin gerçekleştirebileceğini hatırlattı.

TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin sayfalarında Dijital Doğrulama Sistemi'nin logosunun bulunduğunu belirten Bağlıkaya, "Bu logonun taklit edilememesi için de tıklanabilir hale getirdik. Vatandaşlarımız, seyahat acentelerimizin web sayfasında bulunan TÜRSAB Dijital Doğrulama logosuna tıklayarak, web sitesinin gerçek seyahat acentesi olup olmadığını teyit edilebilir. TÜRSAB Dijital Doğrulama logosuna tıklandığında otomatik olarak TÜRSAB'ın web sayfasına bağlanılıyor ve acente bilgileri kontrol edilebiliyor" bilgisini verdi.

‘GOOGLE VE META GÖRÜŞÜYORUZ’

Bağlıkaya, dolandırıcılık konusunda Google ve Meta gibi teknoloji şirketleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarını, nitelikli dolandırıcılık amacıyla hareket eden internet sitelerini Google ile paylaştıklarını ve bu sayede arama motoru üzerinde üst sıralarda listelenmelerinin önüne geçtiklerini vurguladı.

Gerçek seyahat acentelerinin internet sayfalarını taklit eden sitelere erişimin engellenmesi için aksiyon alınmasını sağladıklarını aktaran Bağlıkaya,"META ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de önemli bir mesafe aldık. Dolandırıcılık amaçlı kopya sosyal medya hesaplarının askıya alınması konusundaki temaslarımız ve sektörümüz adına bilgilendirmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Bağlıkaya, dolandırıcılık mağduru olmamak için satın alınan ürün fiyatının, piyasa değerinin çok altında olup olmadığının kontrol edilmesi ve "bot" hesaplı yüksek takipçili sayfalardan alışveriş yaparken sayfanın güvenilirliğinden emin olunması tavsiyelerinde bulundu.

‘TANINMIŞ KURUM VE KİŞİLERİ TERCİH EDİYORLAR’

Dolandırıcı hesapların tüketici nezdinde güven oluşturabilmek amacıyla tanıtımında özellikle tanınmış kurum ve kişileri tercih ettiklerini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılar, izlerinin sürülmesini kolaylaştıracağından çoğunlukla sabit telefon numarası kullanmıyor. Görüşme ve yazışmalarını genelde Whatsapp hatları üzerinden gerçekleştirerek sahte rezervasyon işlemi sürecini tamamlıyorlar. Bu noktaların, tüketiciler tarafından göz önünde bulundurulması önem taşıyor. Rezervasyon yapıldığında ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılır. Ancak seyahat acentesi olmayan kişiler, ödemeleri şahsi IBAN'larına almak suretiyle mağduriyete yol açıyor. Sosyal medya hesaplarında kullanıcı adının sıklıkla değişmiş olması, olası dolandırıcılığa işaret eden bir diğer nokta."

Dolandırıcı hesapların genellikle reklamla ön plana çıktığının, sosyal medya sayfalarında yorum yapanların genellikle aynı kişiler (bot hesaplar) olduğunun altını çizen Bağlıkaya, vatandaşların bu hususlara dikkat etmesi uyarısında bulundu.

‘SAPANCA'DA BUNGALOV DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞACAK’

Sömestr dönemi yaklaşırken turizmde yaşanan hareketliliği de değerlendiren Firuz Bağlıkaya, Sapanca Bölgesi'ndeki bungalov kiralamalarına ciddi ilgi artışı yaşandığını söyledi.

Bağlıkaya, sömestr öncesi dönemde yüzde 80'ler seviyesinde olan Sapanca bölgesindeki bungalov tesislerindeki doluluk oranının, ara tatilin ardından yüzde 100 düzeyine ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Talepteki bu yükselişin, sahte internet siteleri ve kopyalanan sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen tatil dolandırıcılıklarını da artırdığına işaret eden Bağlıkaya, "Bu bakımdan, tüketicilerin rezervasyon yaparken mutlaka seyahat acentelerini tercih etmelerini ve rezervasyon süreçlerine dikkat etmelerini öneriyoruz." şeklinde konuştu.

TERMAL VE KAYAK TESİSLERİNE TALEP ARTIYOR

Bağlıkaya, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış ve Kartepe gibi kayak merkezlerine, Abant ve Yalova bölgelerine, Pamukkale, Afyon ve Denizli gibi termal turizm destinasyonlarına ve turistik Doğu Ekspresi'ne talep artışı gözlemlediklerine değindi.

Yurt dışında ise vize problemi nedeniyle vize uygulayan ülkelere yönelik seyahatlerde geçen yıla oranla bir düşüş yaşandığını kaydeden Bağlıkaya, "Döviz kurunun da sabit seyretmesi nedeniyle, vizesiz gidilebilen ülkelere yönelik talepte yüzde 15-20 aralığında bir artıştan bahsedebiliriz. Vize problemi olmayan ailelerin taleplerinde kayak bölgelerinden Bulgaristan Bansko, eğlence amaçlı tatillerde ise Paris'te Disneyland öne çıkıyor. Vizesiz gidilebilen destinasyonlar arasında ise Mısır'ın Şarm El-Şeyh bölgesine talep bulunuyor." şeklinde görüş belirtti.

Bağlıkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seyahat acentelerimiz, her tatil döneminde vatandaşlarımızın taleplerine uygun olarak paket turları hazırlıyor. Bu turlar, bir geceden başlayıp 7 geceye kadar uzayabiliyor. Ortalamaya bakıldığında 4-5 gecelik turlar öne çıkıyor. Seyahat acentelerimiz, son dakikaya kadar farklı tur paketleri konusunda misafirlerine alternatifler sunmaya devam ediyor. Yurt içi tur fiyatlarında, enflasyon nispetinde artışlar yaşanırken, yurt dışı turlarında ise döviz bazındaki fiyatların büyük ölçüde sabit kaldığını ve kayda değer bir artış yaşanmadığını söyleyebiliriz."