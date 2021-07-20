Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan ve Sıtkı Kayalı ortaklığıyla 7 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Unique Life Style Hotel, Kuşadası destinasyonunu yukarı çıkarmayı hedefliyor. 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projenin ilave alanlarıyla 10 milyon dolara tamamlanması planlıyor.

Pandemi döneminde frene basan, yatırımlarını duruduran ya da planlarını revize eden pek çok iş insanı oldu. Ancak bunun tam tersi harket edenler de var. İzmirli Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan ve Sıtkı Kayalı bu dönemde yatırıma soyunan iş insanlarından. Üç ortak, Kuşadası’nda 10 dönüm arazi üzerine kurulan 56 odalı Unique Life Style Hotel için 7 milyon dolarlık yatırım yaptı. Projenin, ilave alanlarıyla 10 milyon dolara tamamlanması planlıyor.

Fikir ve altyapı çalışmaları bir yılı bulan otelin inşaatı ise 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Sürdürülebilir turizm konseptini yansıtan ve kişiye özel tatil deneyimi sunmak için 12 ay boyunca açık olacak olan Unique Life Style Hotel, asırlık çam ve zetin ağaçları arasında konumlanıyor.

BUTİK HİZMET

Türkiye’de bu yıl gerçekleşen 8 turizm yatırımı olduğunu ve Unique dışındakilerin Antalya’da yapıldığını belirten Oğuz Kağan Yurdakan, pandemi döneminde inşaat maliyetlerindeki yüzde 40’lık artışa rağmen yatırımdan vazgeçmediklerini vurguluyor.

Temel hedeflerinin sabah, öğle ve akşam konseptleri yaratarak misafirlerine butik hizmet sunmak olduğunu belirten Oğuz Kağan Yurdakan, “Butik anlayışı pandemiyle birlikte daha fazla önem kazanmasının yanı sıra nitelikli hizmetide yanında getiriyor. Öncülüğünü yaptığımıza inandığımız bu hizmet anlayışının takipçileri olacağına ve bu yatırımlarla Kuşadası’nın 1980’li yıllarda turizm rekoru kırdığı günlere geri dönmesi en büyük hayalimiz. Yıllık 20 bin geceleme hedefliyoruz. Plaj ve restoranlarımız için ise bu yıl dışarıdan 150 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Bizim ayarımızdaki oteller Bodrum’da 3, 4 katımız fiyatla hizmet veriyor ” diye anlatıyor.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM

Bu süreçte içeriklerini zenginleştirerek A takımı kurduklarını dile getiren Semih Peköz ise, “Her biri konusunda deneyimli, farklı alanlarda uluslararası ödüllere sahip yetişmiş insan kaynağıyla göz dolduran otelimiz doğrudan 140, tedarik-lojistik ağıyla bin kişiye istihdam sağlıyor” diyor.

Kuşadası destinasyonunu yukarı çıkaracak bir yatırım yaptıklarını ifade eden Sıtkı Kayalı da yatırımın geri dönüşünün 7 -8 yılı bulacağını belirtiyor.

Doğaya uyumlu bir proje tasarladıklarından bahseden Mimar Devrim Soylu ise, şunları anlatıyor:

“Projede taş, cam, çelik, ahşap ve taş kullandık. Bu maliyeti yüksek bir yapı türü aslında. Beş katlı inşaat yapma hakkımız vardı ama yapmadık. Yaşı çok büyük çam ağaçlarını ve 150 yıllık zeytin ağaçları var. İnşatta hiçbirini kesmedik. Ağaç kesmemek için mimarinin şeklini değiştirdik.”

GASTRONOMİ DURAĞI

Ege Bölgesi’nin eşsiz doğası içinde geçirilecek deniz tatilinin yanı sıra, bünyesinde bulundurduğu farklı lezzet duraklarını deneyimlemek isteyenlerin de vazgeçilmezi olacak. Lucky Resto Bar’da dünya mutfağı ve Ege Bölgesi’ne özgü lezzetler sentezlenirken, Wish Restoran, leziz balık ve deniz mahsulleri menüsüyle öne çıkıyor. Sahip olduğu geniş viski ve konyak yelpazesi ile seçkin puro çeşitlerini Baracuda Lounge’da meraklısıyla buluşturan Unique, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en büyük kavına sahip. Kavında bulunan ve Sommelier eşliğinde sunulan birbirinden kaliteli şarapların tümü, yıllardır bağcılık yapılan Ege Bölgesi’nin üzümlerinden üretiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MENÜ

Tamamen ‘sürdürülebilir menü’ ile hizmet veren otel, özel içeceklerinde ‘tarladan bardağa’ koseptini hayata geçirecek. Endüstriyel katkı maddesi kullanılmayan içeceklerde herşey el yapımı ve elde sıkma şeklinde. İçeceklerinde özellikle bölgede yetişen narenciyeleri kullanan işletme, önümüzdeki yıl kendi el yapımı likörlerini msafirlerine sunacak. Unique’te butik şarapçılık hizmeti de sunulacak.