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Venedik, günübirlik turistlerden giriş ücreti almaya hazırlanıyor

Venedik Belediyesi, kente günübirlik gelecek turistlerden 2024 yılında giriş ücreti almaya hazırlanıyor.

07 Eylül 2023 | 10:00
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Venedik, günübirlik turistlerden giriş ücreti almaya hazırlanıyor

Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yönetimi, kentteki turist yoğunluğunun önüne geçilmesine yönelik 2024 yılında turist sayısının en yüksek olmasının beklendiği günlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alacak. Deneme, yıl içinde 30 ayrı günde yapılacak ve giriş ücreti 5 avro olacak.

Kent sakinleri, işçiler, öğrenciler, 14 yaş altı çocuklar ve spor etkinlikleri için gelenler uygulamadan muaf tutulacak.

Belediye yönetimince belediye meclisine gönderilen karar, onay için 12 Eylül’de görüşülecek.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yeni uygulamanın kentin kapatılması anlamına gelmediğini ancak belirli dönemlerde turist yoğunluğunu düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Venedik’te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelse de farklı gerekçelerle uygulanamamıştı.

Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

 

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