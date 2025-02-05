Wyndham’dan ‘Türkiye’de büyümeye devam’ mesajı

Wyndham Hotels & Resorts’un Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika’da görev yapan 180’den fazla ekip üyesini geçtiğimiz hafta İstanbul’da buluşturan zirvede artan tüketici talebi, seyahat trendlerindeki değişimler, global markaların önemi ve sektöre ilişkin diğer pek çok konu masaya yatırıldı. Wyndham, 95 ülkedeki yaklaşık 9 bin 200 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi konumunda bulunuyor.

Bu yıl 27-29 Ocak tarihleri arasında Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference Center’da düzenlenen yıllık etkinlikte Wyndham’ın ekip üyeleri ve lider kadrosu bir dizi panel oturumu, sunum ve çalıştayda bir araya gelerek konaklama sektörünün geleceğini konuştu.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Bu toplantıyı son yıllarda en hızlı büyüdüğümüz ülkelerden Türkiye'de ve halihazırda 40'a yakın otelimizin bulunduğu İstanbul'da düzenlememizin bizim için özel bir anlamı var. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında EMEA genelinde gerçekleştirdiğimiz açılışların yarısı Türkiye'deydi. Dahası, buradaki büyümemizi 2025 yılında da sürdürmek ve ülkedeki en büyük otel şirketi olma konumumuzu daha da güçlendirmek açısından çok avantajlı bir noktadayız" dedi.

‘TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ YETENEKLER KAZANDIRIYOR’

Manikis, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir büyüme pazarı olmasının yanı sıra bölgedeki operasyonları açısından da önemli bir merkez konumunda olduğunu belirterek, "Bölge merkezimizde ve çeşitli illerde görev alan güçlü ekibimiz, aramıza yeni çalışma arkadaşlarımızın katılmasıyla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de yetişen profesyoneller EMEA'daki diğer ofislerimizde ve otellerimizde görevler üstleniyor. Bu açıdan Türkiye'nin turizm sektörüne çok önemli yetenekler kazandıran bir ülke olduğunu da vurgulamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

ÜST SEGMENT RESORTLAR ve ‘SOFT BRAND’ KONSEPTİ ODAKTA

Seyahat sektöründeki trendlere ve şirketin büyüme stratejisine de değinen Manikis, şunları söyledi:

"Araştırmalar, dünyanın her yerinden insanların 2025 yılında bir önceki yıla göre seyahat için daha çok harcama yapacağını gösteriyor. Seyahat bütçeleri, araştırmalarda diğer tüm harcama kategorilerinin önünde çıkıyor. Seyahate yönelik bu artan talebi karşılarken, büyüme stratejinizi de doğru kurmalısınız. Şu anda konutlu karma projelere yönelik olarak EMEA genelinde büyük bir yatırım talebi var. Farklı ülkelerde, bu tür projelerin mevzuat altyapısında ilerlemeler kaydedildi. Aynı zamanda butik otel sahiplerinin bir yandan tesislerinin kendine ait karakteristik özelliklerini korurken uluslararası bir markanın sunduğu tanınırlık ve olanaklardan yararlanmasına olanak sağlayan soft brand konsepti de büyük bir potensiyel barındırıyor. Wyndham olarak üst segment resort pazarında büyümeyi de stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve geçtiğimiz yıl Türkiye de dahil olmak üzere EMEA genelinde önemli açılışlara imza attık. Önümüzdeki dönemde de bu segmentte büyümeye devam etmeyi bekliyoruz."

‘FRANCHİSE MODELİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR’

Manikis, konaklama sektöründe markalaşmanın öneminin giderek daha iyi anlaşıldığını da sözlerine ekleyerek, "Her yıl daha çok sayıda otelin zincir markalara katıldığını görüyoruz, ancak bölge geneline baktığımızda bir markadan bağımsız olarak faaliyet gösteren otellerin tesis stoklarındaki ağırlığı devam ediyor. Bu durum, bizim gibi uzmanlık alanı franchise modeli olan bir şirket için çok büyük bir büyüme potansiyeli sunuyor. Yalnızca gözde turizm merkezlerinde değil, ikincil ve üçüncül şehirlerde faaliyet gösteren otel sahipleri de işletmelerini uluslararası bir markanın gücünden yararlanarak büyütmenin değerini fark ediyor" şeklinde konuştu.

Wyndham Hotels & Resorts markaları altında şu anda Türkiye'nin 40'tan fazla şehrinde açık ve faal durumda yaklaşık 120 otel bulunuyor. Şirketin Türkiye'deki proje stoku ise geliştirme aşamasındaki yaklaşık 25 otel projesini daha içeriyor.