Wyndham ve Soliteight'tan İber Yarımadası'na 40 yeni otel

Dünya genelindeki yaklaşık 9 bin 300 oteli ve 25 global markasıyla dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts, Soliteight Hotel Projects SA ile Super 8® by Wyndham markasını İber yarımadasıyla buluşturmak için bir münhasır geliştirme anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, Wyndham’ın mevcut franchise ortaklarından olan otel geliştirme ve yatırım şirketi Soliteight, önümüzdeki 10 yıl içinde İspanya ve Portekiz’de 40 adet Super 8 oteli geliştirecek ve açacak.



Ekonomi segmentindeki Super 8 markası dünya genelinde uygun fiyatlarıyla tanınıyor. İki ülkede turizm sektörü rekor seviyelerde büyürken, ekonomi segmentinde güvenilir ve yüksek kaliteli konaklama hizmetlerine yönelik talep de artıyor. Wyndham’ın şu anda EMEA bölgesi genelinde, Almanya, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan’dakiler dahil olmak üzere 14 adet Super 8 oteli bulunuyor.



Yeni anlaşma kapsamındaki otellerin ilki Potekiz’in Leiria kentinde, 2027 yılının dördüncü çeyreğinde açılacak. İlerleyen açılışların da birinci ve ikinci kademedeki şehirlerde, havalimanları, gözde alışveriş merkezleri ve başlıca ulaşım yolları üzerindeki küçük şehirlerde açılması bekleniyor. Geliştirilen otellerin önemli bir kısmı verimlilik ve sürdürülebilirliği öne çıkaran akıllı modüler tasarıma sahip yeni inşaat projeleri olacak.



Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Super 8 markamızı İspanya ve Portekiz’e getirerek kaliteli ve uygun fiyatlı seyahat seçeneklerini daha erişilebilir kılmaya yönelik stratejik bir adım atıyoruz. Güney Avrupa’da güvenilir ve bütçe dostu konaklama seçeneklerine yönelik talep artıyor ve Soliteight ile olan ortaklığımızla bu talebi karşılıyoruz. Güvenilir bir markayı önemli destinasyonlarla buluşturarak, seyahat edenlerin ödedikleri ücretin karşılığını kaliteden feragat etmeden alabilmesini sağlıyoruz. Super 8’in uygun fiyatlarını, modern olanaklarını ve sürdürülebilirliğini bu canlı pazarlarla buluşturmayı bekliyoruz" dedi.



PAZARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

2024 yılında İspanya’yı ziyaret eden turist sayısı 94 milyon ile rekor kırarken, Portekiz’in turizm sektörü de güçlü büyüme kaydetti. Aynı yıl ekonomisi %3.2 oranında büyüyen İspanya’da, özellikle ikincil kademedeki ve gelişmekte olan şehirlerde olmak üzere, iç turizm ve iş seyahatlerine yönelik talep de artıyor. Super 8 by Wyndham, güvenilir, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle basit ekonomi segmenti ile maliyetleri giderek artan orta segment oteller arasındaki pazar boşluğunu doldurmayı hedefliyor.



Soliteight CEO’su Rui Alpalhão, "İspanya ve Portekiz’de ekonomi segmentindeki markalı oteller diğer Avrupa pazarlarını geriden takip ediyor. 2019 yılından bu yana oda başı gelirlerde %142 oranında artış olmasına rağmen bütçe sınıfı marka yayılımında %10’luk bir boşluk söz konusu. Super 8’i İber yarımadasında münhasır olarak geliştirmek için kurduğumuz bu ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz ve hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçilere istikrarlı bir şekilde konfor ve ödedikleri ücretin karşılığını sunma gerekliliğini yerine getiriyoruz" dedi.

