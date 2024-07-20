Yatağını restorana taşımıştı: Bakanlıktan otelde inceleme

Serik ilçesindeki Boğazkent bölgesinde 5 yıldızlı otele tatil için gelen Cenk Bilge, odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istediğini söyledi. Sorunun giderilmediğini belirten Bilge, odasındaki yatağı otel restoranına taşıdı.Restorandaki yatağın üzerine uzanan Bilge, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra Bilge ile görüşen otel yetkililerince klima sorunu çözüldü. Otele yönelik iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Yetkililerce bugün otelde inceleme ve denetleme yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre Serik Belek turizm bölgesindeki otelde rezervasyon yaptırıp İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Cenk Bilge, kaldığı odada klima bozulunca durumu görevlilere bildirdi. Bilge, otelde aynı sorunu yaşayan bir Rus turiste çözüm bulunurken, kendisine yardımcı olunmadığı gerekçesiyle bir eyleme imza attı. Bilge, dün akşam odasındaki yatağı ve yastığı alıp otelin yemekhanesine götürüp yattı. Bilge, bu eyleme ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede etkileşim alan paylaşım sonrası otel yetkilileri, odadaki klima arızasını 1 saat içinde çözdü.