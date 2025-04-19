Yaz sezonuna gastronomi ve kültür ile 'merhaba' dedi

Likya Yolu’nun eşsiz doğasında, deniz-kum-güneş tatilinden fazlasını arayanlara hitap eden Liberty Lykia, yaz sezonunu görkemli bir etkinlikle açtı. Gastronomiden kültürel keşiflere uzanan bu açılış, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Liberty Hotels & Resorts’un Fethiye’de konumlanan gözde tesisi Liberty Lykia, 2025 yaz sezonunu doğa, kültür ve lezzetle harmanlanan özel bir etkinlikle karşıladı. Türkiye’nin en etkileyici yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu’na olan yakınlığı ile dikkat çeken otel, sezon açılışını tam anlamıyla bir “yaşam deneyimi”ne dönüştürdü.

LİKYA YOLU'NDA YÜRÜYÜŞ

Etkinlik kapsamında katılımcılar, çevre ve doğa konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Güven İslamoğlu rehberliğinde, Likya Yolu’nun muazzam manzaraları eşliğinde yürüyüşe çıktı. Doğayla iç içe geçen bu yürüyüş, sadece fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda bölgenin tarihine, kültürel zenginliklerine ve doğal güzelliklerine yapılan anlamlı bir yolculuk oldu.

Günün sonunda Liberty Lykia’da adeta bir gastronomi şöleni gerçekleşti. Otelin usta şefleri tarafından hazırlanan özel menüler, Pernod Ricard Türkiye iş birliğiyle düzenlenen ve Oğul Türkkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen workshopta konuklar lezzetin ve eğlencenin bir arada sunulduğu keyifli bir deneyim yaşadı. Denizle iç içe kurulan masalarda, özenle eşleştirilmiş tatlar eşliğinde gerçekleşen bu deneyim, Liberty Lykia’nın yaz boyunca sunacağı ayrıcalıklı yaşam tarzının somut bir ön gösterimi oldu.

Liberty Lykia, Fethiye’nin sadece bir yaz tatili destinasyonu olmadığını; Likya Yolu gibi dünya çapında öneme sahip bir kültür rotasının başlangıç noktasında yer alarak, misafirlerine denizin, doğanın ve tarihin eşsiz uyumunu sunduğunu bir kez daha gösterdi.

BU SEZON ÇOK HIZLI BAŞLADIK"

Liberty Hospitality Group Grup Pazarlama Direktörü Serap Garipoğlu Akın, otelin yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yaptığını şu sözlerle aktardı:

“Liberty Lykia olarak sezona çok hızlı bir giriş yaptık. Şu anda doluluk oranımız yüzde yüze yakın ve Ramazan Bayramı boyunca da oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Yaz ayları için şimdiden yüksek rezervasyon talepleri alıyoruz. Bu ilgi bizi mutlu ederken, misafirlerimize en iyi deneyimi sunma motivasyonumuzu da artırıyor.”

Serap Garipoğlu Akın, Liberty Lykia’nın bulunduğu bölgenin değerine de dikkat çekerek şunları ekledi:

“Fethiye, sadece doğal güzellikleriyle değil; tarihi ve kültürel mirasıyla da çok özel bir destinasyon. Otelimiz, doğayla iç içe bir tatil arayanlar için adeta biçilmiş kaftan. Ayrıca dünyaca ünlü Likya Yolu’na bu kadar yakın olmak, misafirlerimize benzersiz bir keşif imkânı sunuyor. Burada sadece bir tatil değil; ruhu besleyen bir deneyim yaşanıyor.”

