ARA
DOLAR
35,36
0,08%
DOLAR
EURO
36,49
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
3001,29
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10075,17
1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yer altında: İstanbul'da ziyarete açılacak

Ayasofya'nın yer altı yapıları temizlenerek ziyarete açılacak... Tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapıların temizlik çalışmasının ardından ziyarete açılacağı açıklandı.

03 Ocak 2025 | 22:41
Yer altında: İstanbul'da ziyarete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen temizlik ve restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, yaklaşık 5 yıl önce Ayasofya'nın yer altı yapılarının mimari görselleştirme çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun desteğiyle görselleştirme çalışmaları yürütülen yer altı yapılarının temizliğine başlayacaklarını belirten Diker, "Böylece Ayasofya'nın o yüzyıllardır ihmal edilmiş olan yer altı güzellikleri ve arkeolojik bulgular kamuoyunun bilgisine sunulmuş olacak." dedi.

Ayasofya'yı çevreleyen yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, içerisinde tünellerin, mahzenlerin ve mezarın olduğu yer altı yapıların bulunduğunu ifade eden Diker, tüm bu yapıların bir yıl sürmesi planlanan çalışmayla temizleneceğini aktardı.

Çalışmaların Türkiye ve dünya kamuoyunun da ilgisini çekeceğini dile getiren Diker, "Bu çalışmayla hem mevcut mekanların belli bir kısmı da olsa ziyarete imkan verebilecek duruma gelebilmesi hem de içindeki bulguların Ayasofya Müzesi arkeolojik yapılarının denetiminde hassas bir şekilde elendikten sonra İstanbul'un tarihine ışık tutabilecek nitelikte olanların da gün yüzüne çıkması çok anlamlı ve değerli." ifadelerini kullandı.

Diker, revaklı avlunun altında yer alan bölümlerin Ayasofya ile yaşıt yani bin 500 yıllık olduğunu aktararak, mezar alanının ise mevcut yapıdan daha eski olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Yürütülecek çalışmanın önemine değinen Diker, şöyle konuştu:

''Ayasofya'nın mevcut iklimlendirmesinin konforu, daha rahat nefes alabilmesi için de bu yer altı yapılarının temizliğinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu, daha önce yapılanlardan çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir çalışma olacak. Ayasofya gibi çok önemli bir eserin yer altı yapılarının temizlenmesi İstanbul'a yepyeni kazanımlar sunacaktır. Kültürel mirasımızın tekrar gündeme gelmesi Ayasofya'ya karşı olan ilginin, sevginin daha da artışına sebebiyet verecektir."

Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini paylaşan Diker, sadece üstyapının değil altyapının da ele alınmasının sevindirici olduğunu kaydetti. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3001,29 -0,67%
  • ALTIN ONS 2639,84 -0,75%
  • BIST 100 10075,17 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,34 -0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44467 0,31246%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 -0,2257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3607 0,0849%
  • EURO/DOLAR 1,0308 0,4497%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4898 0,3952%
  • STERLIN/DOLAR 1,24267 0,3906%
Borsa Haberleri
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL