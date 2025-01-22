ARA
DOLAR
35,64
0,05%
DOLAR
EURO
37,23
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
3157,34
0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
10052,80
0,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Yerli turist akraba evinde konakladı: 2024'ün üçüncü çeyreğinde 205 milyar lira harcadı

Yerli turist akraba evinde konakladı: 2024'ün üçüncü çeyreğinde 205 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 79,7 artışla 204 milyar 883 milyon 376 bin lira oldu.

22 Ocak 2025 | 14:12
Yerli turist akraba evinde konakladı: 2024'ün üçüncü çeyreğinde 205 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde 20 milyon 453 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 yükselişle 25 milyon 684 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7, seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 977 lira oldu.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin lira olarak gerçekleşti.

Bunun yüzde 83,8'ini 171 milyar 783 milyon 134 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 16,2'sini 33 milyar 100 milyon 241 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

EN FAZLA HARCAMA YEME-İÇMEYE YAPILDI

Söz konusu dönemde toplam seyahat harcamalarında en fazla pay, yüzde 30,1 ile yeme ve içme, yüzde 20,7 ile konaklama ve yüzde 20,6 ile ulaştırmanın oldu. Harcama türlerinin 2023 yılının aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklamada yüzde 71,4 ve ulaştırmada yüzde 57,9'luk artış gerçekleşti.

'ARKADAŞ YA DA AKRABA EVİ'NDE KALDILAR

Temmuz-Eylül 2024 döneminde "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 47,3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2,2 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi.

Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 135 milyon 889 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 46 milyon 340 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 24 milyon 19 binle üçüncü sırada kayıtlara geçti. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3157,34 0,52%
  • ALTIN ONS 2755,43 0,47%
  • BIST 100 10052,8 0,53%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,98 0,295%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43374 -0,0007%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,73 -0,7761%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,641 0,0542%
  • EURO/DOLAR 1,0442 0,2116%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2262 0,2124%
  • STERLIN/DOLAR 1,23563 0,13858%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 6 şirket
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 6 şirket
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL