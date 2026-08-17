Yıldızların altında zaman yolculuğu: Antik kentte gece müzeciliği dönemi

Ziyaretçiler gece müzeciliğiyle Hierapolis Antik Kenti gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin en gözde değerlerinden biri olan Pamukkale, doğanın ve tarihin dünyada eşine az rastlanır bir biçimde kucaklaştığı eşsiz bir rotadır. Bembeyaz traverten terasları ve binlerce yıllık Hierapolis Antik Kenti ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölge, sunduğu zengin aktivite yelpazesiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonu turları, ziyaretçilere Pamukkale’nin muazzam beyazlığını ve antik kentin görkemli kalıntılarını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. Tarihle iç içe bir serinleme imkânı veren ve "Kleopatra Havuzu" olarak da bilinen Antik Havuz ise, binlerce yıllık sütunların arasında şifalı termal suların keyfini çıkarma olanağı sağlıyor.
Bölge turizmine yeni bir soluk getiren gece müzeciliği uygulaması sayesinde ise Hierapolis Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferi gün batımından sonra da keşfedilebiliyor. Özel ışıklandırmalarla aydınlatılan antik tiyatro, sütunlu yollar ve anıtsal yapılar, havanın serinlemesiyle birlikte konuklarına gece gökyüzünün altında mistik ve masalsı bir tarih yolculuğu sunuyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin en gözde değerlerinden biri olan Pamukkale, doğanın eşsiz mimarisi ile insanlık tarihinin köklü izlerinin dünyada benzerine az rastlanır bir biçimde harmanlandığı büyüleyici bir destinasyon. Bembeyaz traverten terasları ve hemen yanı başında yükselen Hierapolis Antik Kenti ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu doğa harikası, sunduğu zengin aktivite yelpazesi ve yenilikçi turizm yaklaşımlarıyla ziyaretçilerine çok boyutlu bir seyahat tecrübesi vadediyor.
Bölgede sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hareketlilik, gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarıyla farklı bir boyuta taşınır. Balon turları, ziyaretçilere Pamukkale’nin pamuksu beyazlıktaki katmanlarını ve antik kentin geniş alana yayılan görkemli kalıntılarını kuş bakışı izleme imkânı sunar.
Yeryüzüne inildiğinde ise tarihin tam kalbinde yüzme fırsatı sunan Antik Havuz (Kleopatra Havuzu) karşılar konukları. Depremler sonucu oluşan ve içinde binlerce yıllık tarihi sütunlar ile mermer bloklar barındıran bu şifalı termal su, yaz-kış sabit sıcaklığıyla hem ruhu hem de bedeni dinlendiren eşsiz bir serinleme durağıdır.
Son dönemde hayata geçirilen ve bölge turizmine bambaşka bir soluk kazandıran "gece müzeciliği" uygulaması, Hierapolis Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferini gün batımından sonra da yaşama imkânı sağlıyor.
Özel tasarım ışıklandırma sistemleriyle aydınlatılan devasa antik tiyatro, sütunlu caddeler, anıtsal kapılar ve nekropol alanı, gündüz sıcaklığının yerini tatlı bir serinliğe bıraktığı saatlerde büyüleyici bir görünüme bürünür. Yıldızların altında, sessizliğin ve ışıkların eşlik ettiği bu gece yürüyüşleri, ziyaretçilerine zamanın ötesinde, adeta mistik ve masalsı bir tarih yolculuğu yaşatıyor.