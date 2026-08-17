Yıldızların altında zaman yolculuğu: Antik kentte gece müzeciliği dönemi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin en gözde değerlerinden biri olan Pamukkale, doğanın eşsiz mimarisi ile insanlık tarihinin köklü izlerinin dünyada benzerine az rastlanır bir biçimde harmanlandığı büyüleyici bir destinasyon. Bembeyaz traverten terasları ve hemen yanı başında yükselen Hierapolis Antik Kenti ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu doğa harikası, sunduğu zengin aktivite yelpazesi ve yenilikçi turizm yaklaşımlarıyla ziyaretçilerine çok boyutlu bir seyahat tecrübesi vadediyor.