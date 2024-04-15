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  • Yoğunluk yüzde 50 arttı, kente bayramda 300 bin araç girişi oldu

Yoğunluk yüzde 50 arttı, kente bayramda 300 bin araç girişi oldu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı'nda Edirne'de turizm yoğunluğunun geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirtti.

15 Nisan 2024 | 19:45
Yoğunluk yüzde 50 arttı, kente bayramda 300 bin araç girişi oldu

Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bayramda kentte büyük bir turizm yoğunluğu yaşadığını söyledi.

Emniyet Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) verilerine göre bayram boyunca 300 bin aracın kente giriş yaptığını belirten Sezer, "Yine aynı şekilde, sınır kapılarımız bu yıl rekor kırdı diyebiliriz. Sınır kapılarımızdan geçişler noktasında da geçen yıla göre çok büyük artış var. Yolcu giriş ve çıkışlarında da yüzde 30 ve yüzde 42 oranında artışımız söz konusu. Edirne gittikçe bir cazibe merkezi oluyor. İlin altyapısının buna hızlı şekilde uyum sağlaması gerekiyor. Geçen yıla göre insan sirkülasyonundaki yüzde 50 artış çok büyük bir oran." diye konuştu.

Vali Sezer, turizm hareketliliğine göre planlama yapılacağını dile getirdi.

- "Ciğerciler, ciğer yetiştiremedi"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı ve Turizm Elçisi Bahri Dinar da gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda kente gelen ziyaretçilerin Selimiye Camisi başta olmak üzere çok sayıda tarihi yapıyı ziyaret ettiğini anlattı.

Eski payitahtın, bayramı turizm yoğunluğu açısından dolu dolu geçirdiğini dile getiren Dinar, "Edirne'nin olmazsa olmazı tava ciğeridir. Yerli yabancı ziyaretçiler, kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif tava ciğeri çokça tüketti. Ciğerciler, ciğer yetiştiremedi. " dedi.

Bu arada Dinar'a, Turizm Haftası dolayısıyla Mimar Sinan Heykeli önünde Edirne Turizm Tarih Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Başkanı Cengiz Gültekin tarafından takdir belgesi verildi.


 

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