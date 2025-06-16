Pasaport ücreti 2025 ne kadar? Pasaport başvurusu nereden ve nasıl yapılır, gerekli evraklar nelerdir?

2025 yaz dönemi öncesinde, pasaport başvurusu yapacak vatandaşlar için gerekli belgeler ve pasaport ücretleri merak konusu. Başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilirken, pasaport ücretleri de yine belirlenen bankalar üzerinden yatırılıyor.

Pasaport ücreti 2025 ne kadar?

Pasaport ücretleri, başvuru yaptığınız pasaport türüne (e-Pasaport, umuma mahsus, hususi, hizmet pasaportu vb.) ve pasaportunuzun geçerlilik süresine göre değişiklik gösterir.

Türkiye'de pasaport ücretleri harç bedeli ve defter bedeli olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Harç bedeli pasaportun geçerlilik süresine göre artarken, defter bedeli sabittir.

Güncel ücretleri öğrenmek için en doğru kaynaklar şunlardır:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) Web Sitesi: Türkiye'de pasaport işlemleri bu kurum tarafından yürütüldüğü için en güncel ve resmi bilgiyi buradan alabilirsiniz. Genellikle "Harç ve Defter Bedelleri" gibi bir başlık altında detaylı tablo bulabilirsiniz.

Vergi Dairesi Başkanlıkları veya PTT Şubeleri: Pasaport harcı ve defter bedeli buralara yatırıldığı için güncel bilgiyi edinebilirsiniz.

Alo 199 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi: Telefonla arayarak güncel ücretler hakkında bilgi alabilirsiniz.



2025 yılı güncel pasaport ücretleri (toplam tutarlar):

6 Aylık Pasaport: 3.494,40 TL

1 Yıllık Pasaport: 4.584,40 TL

2 Yıllık Pasaport: 6.766,40 TL

3 Yıllık Pasaport: 9.135,00 TL

4-10 Yıllık Pasaport (3 yıldan uzun): 12.409,00 TL

Defter bedeli: Tüm pasaport türleri için sabit 1.135,00 TL'dir.

Öğrenci pasaportu ücretleri:

25 yaş altı öğrenciler harç bedelinden muaf olup, sadece defter bedelini öderler. Bu durumda 2025 yılı için öğrenci pasaportu ücreti 1.135,00 TL'dir.

UMUMA MAHSUS (BORDO) PASAPORT BAŞVURU BELGELERİ

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT BAŞVURU BELGELERİ

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,

• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”

• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT BAŞVURUSU BELGELERİ

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Hizmet damgalı pasaport talep formu,

• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.).