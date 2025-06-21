Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz’da ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti değişiyor

Memur maaş zammının belirlenmesiyle birlikte, 2025 bedelli askerlik ücreti de yeniden gündeme geldi. Temmuz ayıyla birlikte memur maaşlarında yaşanacak artış, bedelli askerlik ücretlerini de doğrudan etkileyecek ve bu alanda da bir fiyat artışına gidilecek.

Bedelli askerlik yapmak isteyenler, memur zammının kesinleşmesinin ardından yeni ücret tarifesini merakla bekliyor. Güncel zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte, bedelli askerlik için ödenecek yeni tutarın da netleşmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Memur maaşında kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

NTV'nin haberine göre son olarak Ocak ayında belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olurken bedeli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam 240.00 rakamıyla çarpılarak çıkan sonu bedelli askerlik ücretini veriyor.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zammı hak etmişti. Bu hesaplamaya göre katsayı oranı 1.15431384'e yükselecek ve bedeli askerlik ücreti 5 aylık veriye göre 277 bin lira seviyesine çıkacak.

Bedeli askerlik ücreti kesin zam oranı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ile belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı ise ayrıca resmi bedelli askerlik ücretini duyuracak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci kolaylaştırıldı. Başvurular, iki farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor.

Adaylar, bedelli askerlik başvurularını ister e-Devlet platformu üzerinden çevrimiçi olarak, isterlerse de bizzat askerlik şubelerine giderek yapabilirler.

Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından, ödeme süreci hemen devreye girer. Bedelli askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin eksiksiz olarak yatırılması gerekmektedir.