Egzos muayene ücreti 2024 ne kadar?

AA'nın aktardığı habere göre araç muayenesi öncesinde egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması gerekli olup, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması, ağır kusur kabul ediliyor.
- Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü yapılırken, 10 milyon 736 bin 648 aracın ölçümü olumlu sonuçlandı.
- Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alırken, ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç devam ediyor.
EGZOS MUAYENE ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e-Devlet'te de yer alıyor.
Bakanlık Ocak 2024'te yaptığı açıklamada "2024 yılı için Bakanlığımızca egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin birim fiyatlar belirlenmiştir. Bu kapsamda: Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli K.D.V. Dahil 256 TL (163 TL Bakanlık Payı, 93 TL İstasyon Payı) Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Bedeli 26.340TL 1/1/2024 itibari ile istasyonların ellerinde bulunan ölçüm kotaları yeni ücrete göre otomatik olarak hesaplanacaktır" demişti.
EGZOS GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ HANGİ ARAÇLAR İÇİN, NE ZAMAN YAPILIR
Egzos gazı emisyonun ölçümünün;
Hususi (binek) ve Resmi Otomobillerde ilk 3 yaş sonunda ve sonra da her iki yılda bir yapılması gerekiyor.
Diğer Motorlu Taşıtlarda ise ilk bir yaş sonunda ve sonra da yılda bir yapılması gerekiyor.
CEZASI NE KADAR?
1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek.