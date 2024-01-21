Egzos muayene ücreti 2024 ne kadar?

AA'nın aktardığı habere göre araç muayenesi öncesinde egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması gerekli olup, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması, ağır kusur kabul ediliyor.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü yapılırken, 10 milyon 736 bin 648 aracın ölçümü olumlu sonuçlandı.

Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alırken, ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç devam ediyor.

EGZOS MUAYENE ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e-Devlet'te de yer alıyor.

Bakanlık Ocak 2024'te yaptığı açıklamada "2024 yılı için Bakanlığımızca egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin birim fiyatlar belirlenmiştir. Bu kapsamda: Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli K.D.V. Dahil 256 TL (163 TL Bakanlık Payı, 93 TL İstasyon Payı) Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Bedeli 26.340TL 1/1/2024 itibari ile istasyonların ellerinde bulunan ölçüm kotaları yeni ücrete göre otomatik olarak hesaplanacaktır" demişti.

EGZOS GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ HANGİ ARAÇLAR İÇİN, NE ZAMAN YAPILIR

Egzos gazı emisyonun ölçümünün;

Hususi (binek) ve Resmi Otomobillerde ilk 3 yaş sonunda ve sonra da her iki yılda bir yapılması gerekiyor.

Diğer Motorlu Taşıtlarda ise ilk bir yaş sonunda ve sonra da yılda bir yapılması gerekiyor.

CEZASI NE KADAR?

1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek.



