Evde bakım maaşı 2025 ne kadar? 2025 Evde bakım ücreti

Evde bakım ücreti, ağır engelli ya da yaşlı bir bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda, ona evde bakan yakınlarına devlet tarafından aylık olarak ödenen bir maddi destektir. Bu destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanır ve amacı, bakım ihtiyacı olan bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmelerini desteklemektir.

Evde bakım maaşı 2025 ne kadar?

Evde bakım maaşı ödemeleri, memur maaşı katsayısına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor.

2025 yılı itibarıyla evde bakım ücreti aylık 10.125 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret her ay düzenli olarak hak sahibinin banka hesabına yatırılır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan ödemeler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabiliyor.

Kimler evde bakım ücreti alabilir?

Evde bakım maaşı alabilmek için şu üç temel şartın sağlanması gerekir:

1. Engelli bireyin “tam bağımlı” olması:

Yani, resmi sağlık raporunda kişinin kendi başına hayatını sürdüremeyecek düzeyde ağır engelli olduğu belirtilmelidir.

2. Hane geliri kriterine uyması:

Ailede kişi başına düşen gelir, devletin belirlediği sınırın altında olmalıdır (2025 için bu sınır yaklaşık 14.736 TL’dir).

3. Evde fiilen bakımın yapılıyor olması:

Yani, bakıma muhtaç kişi gerçekten evde bir yakını tarafından bakılıyor olmalıdır.

Evde bakım başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım için istenilen belgeler nelerdir?