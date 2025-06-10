Radar cezası 2025 ne kadar? Radar cezaları kaç günde e-Devlet'e düşer?

“Radar cezası”, genellikle hız sınırını aşan araç sürücülerine, trafik radar sistemleri tarafından otomatik olarak tespit edilen ihlaller sonucunda kesilen trafik cezasıdır. Bu cezalar, sabit radarlar (yol kenarına yerleştirilmiş) ya da mobil radarlar (polis araçlarında taşınabilir) aracılığıyla kesilebilir. Radar cezalarının ne zaman geleceği birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Radar cezası 2025 ne kadar?

Güncel verilere göre hız limitlerini aşmak yaygın trafik ihlalleri arasındadır. Radar cezası 2025 yılında şu şekilde belirlenmiştir:

%10-30 arası hız aşımı: 2.168 TL

%30-50 arası hız aşımı: 4.512 TL

%50'den fazla hız aşımı: 9.268 TL

Radar cezası kaç günde e-Devlet'e düşer?

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri olan radar cezalarının e-Devlet sistemine ne zaman yansıdığı belli oldu. Hız ihlali sonucu kesilen radar cezaları, genellikle 3 ila 10 gün içerisinde e-Devlet ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sistemlerinde görüntülenebilir hale geliyor. Polis ekipleri tarafından doğrudan sürücüye kesilen cezalar ise anında sisteme işleniyor. Ceza tebligatının sürücüye ulaşması ise 10 ile 30 gün arasında değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor.

Radar Cezaları Nasıl Ödenir?

2025 yılı itibarıyla radar cezalarının ödenmesi oldukça kolay bir hale geldi. En yaygın yöntemlerden biri, e-Devlet sistemi üzerinden ceza ödeme işlemi gerçekleştirmek. Sisteme giriş yapan sürücüler, “Trafik Cezaları” bölümünden cezalarını görüntüleyip kredi kartı veya banka kartı ile online olarak ödeme yapabiliyor.

Alternatif ödeme yöntemleri de mevcut. Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla radar cezaları hızlıca ödenebiliyor. Ayrıca, dileyen vatandaşlar PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.