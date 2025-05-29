“Tabii”, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından izleyicilere sunulan birçok dizi ve filmlerin yer aldığı bir dijital platformu. Tabii, izleyicilerine hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler sunuyor.

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

TRT’nin dijital platformu Tabii, ücretsiz içeriklerin yanı sıra izleyicilere özel ücretli içerikler de sunuyor. Tabii, iki farklı üyelik seçeneği ile izleyicilere hizmet veriyor. Ücretsiz içeriklerden yararlanmak istiyorsanız “Tabii Ücretsiz” seçeneğini özel ücretli içeriklerden yararlanmak istiyorsanız da “Tabii Premium” seçeneğini seçebilirsiniz.

“Ücretsiz Üyelik” paketi ile platformdaki dizi, film, belgesel ve daha birçok farklı içeriğe ulaşabilir ve TRT arşivi kullanabilirsiniz.

Fakat platformdaki özel içeriklerden faydalanmak istiyorsanız “Premium Üyelik” paketi ücreti aylık 99 TL.

Premium üyelikte reklamsız içerik izleme, orijinal Tabii yapımı dizi ve filmleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi seçenekler var.

TABİİ ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin izleyicilere sunduğu içeriklere ulaşmak oldukça kolay. Öncelikle Tabii’nin web sayfasına girerek üyelik sayfasına ulaşın. Daha sonra sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde girin. Tabii’ye üye olmak için istenilen bilgiler arasında:

Adınız ve soyadınız

Geçerli bir e-posta adresi

Güçlü bir parola

Doğum tarihiniz

Cinsiyetiniz (İsteğe bağlı)

Sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde girdiğiniz taktirde karşınıza Tabii’nin kullanım şartları çıkacak. Bu noktada Tabii’nin kullanım

şartlarını okuyup kabul etmeniz gerekiyor. Tüm bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girip, kullanım şartlarını kabul ettikten sonra “Üye Ol” butonuna tıklayın.

Girdiğiniz geçerli ve güncel e-posta adresinize bir doğrulama e-postası gelecek. Gelen e-postadaki linke tıklayarak üyeliğinizi aktif hale getirmeniz gerekecek. Üyeliğinizi aktif hale getirip tamamladıktan sonra Tabii’de yer alan dizi, film, belgesel ve birçok içeriği ücretsiz izleyebiliyorsunuz.

TABİİ HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?

Tabii'yi aşağıdaki cihazlarda izleyebilirsin: