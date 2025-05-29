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Tabii ücreti 2025 ne kadar? 2025 Mayıs Tabii aylık, yıllık üyelik ücreti

İnternet üzerinden maç, dizi ve film izlemek isteyenler TRT 1'nin dijital platformu Tabii ücreti ile ilgili arama motorunda araştırmalar yapıyor. Peki Tabii ücreti 2025 ne kadar? İşte 2025 Mayıs Tabii aylık, yıllık ücreti ve merak edilen soruların yanıtları...

29 Mayıs 2025 | 17:37
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 18:43
Tabii ücreti 2025 ne kadar? 2025 Mayıs Tabii aylık, yıllık üyelik ücreti

“Tabii”, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından izleyicilere sunulan birçok dizi ve filmlerin yer aldığı bir dijital platformu. Tabii, izleyicilerine hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler sunuyor. 

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

TRT’nin dijital platformu Tabii, ücretsiz içeriklerin yanı sıra izleyicilere özel ücretli içerikler de sunuyor. Tabii, iki farklı üyelik seçeneği ile izleyicilere hizmet veriyor. Ücretsiz içeriklerden yararlanmak istiyorsanız “Tabii Ücretsiz” seçeneğini özel ücretli içeriklerden yararlanmak istiyorsanız da “Tabii Premium” seçeneğini seçebilirsiniz.

  • “Ücretsiz Üyelik” paketi ile platformdaki dizi, film, belgesel ve daha birçok farklı içeriğe ulaşabilir ve TRT arşivi kullanabilirsiniz. 
  • Fakat platformdaki özel içeriklerden faydalanmak istiyorsanız “Premium Üyelik” paketi ücreti aylık 99 TL. 

Premium üyelikte reklamsız içerik izleme, orijinal Tabii yapımı dizi ve filmleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi seçenekler var. 

TABİİ ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin izleyicilere sunduğu içeriklere ulaşmak oldukça kolay. Öncelikle Tabii’nin web sayfasına girerek üyelik sayfasına ulaşın. Daha sonra sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde girin. Tabii’ye üye olmak için istenilen bilgiler arasında:

  • Adınız ve soyadınız
  • Geçerli bir e-posta adresi
  • Güçlü bir parola
  • Doğum tarihiniz
  • Cinsiyetiniz (İsteğe bağlı)
  • Sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde girdiğiniz taktirde karşınıza Tabii’nin kullanım şartları çıkacak. Bu noktada Tabii’nin kullanım 
  • şartlarını okuyup kabul etmeniz gerekiyor. Tüm bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girip, kullanım şartlarını kabul ettikten sonra “Üye Ol” butonuna tıklayın.

Girdiğiniz geçerli ve güncel e-posta adresinize bir doğrulama e-postası gelecek. Gelen e-postadaki linke tıklayarak üyeliğinizi aktif hale getirmeniz gerekecek. Üyeliğinizi aktif hale getirip tamamladıktan sonra Tabii’de yer alan dizi, film, belgesel ve birçok içeriği ücretsiz izleyebiliyorsunuz.

TABİİ HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?

Tabii'yi aşağıdaki cihazlarda izleyebilirsin:

  • Bilgisayarlar
  • Android ve iOS işletim sistemli telefonlar ve tabletler (Android 6.0 ve üzeri, IOS 15 ve üzeri sürümler)
  • webOS, Tizen ve Apple TV, Android TV özellikli akıllı TV'ler
  • Desteklenen TV sürümleri:
  • webOS 4.0 sürüm ve üzeri işletim sistemli TV'ler ve 2018 sonrası üretim LG TV'ler
  • Tizen 3.0 sürüm ve üzeri işletim sistemli TV'ler ve 2017 sonrası üretim Samsung TV'ler
  • Vestel OS işletim sistemli 2019 sonrası üretim Vestel ve Regal marka Akıllı TV'ler
  • Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Next&NextStar vb. Android 6.0 sürümü ve üzeri işletim sistemli diğer Android TV'ler
  • Android TV kutuları
  • Apple TV (sürüm 16.1 ve üzeri)
  • GoogleTV işletim sistemleri

 

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28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
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