İstanbul Anadolu yakası Tuzla’da yer alan ViaSea Temapark, modern eğlence ünitelerinin yanı sıra klasik Türk lunapark kültürünü de yaşatmaktadır. Türkiye’nin en büyük Roller Cosasterı’nın (Hız Treni) yer alan eğlence merkezi her yaştan misafir ağırlıyor. Toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer almaktadır.

Viaport Marina’da Viasea Tema Park’ın yanı sıra ViaSea Akvaryum, Aquapark, Aslan Park, Bowling, Sinema, Timsah Outlet Alışveriş Merkezi ve Marina da bulunuyor.

Viasea Tema Park giriş ücreti 2025 ne kadar?

Yetişkin - 799.00 TL

Öğrenci - 749.00 TL

Çocuk (37 ay-12 yaş arası) - 699.00 TL

Bebek (0-36 ay arası) - Ücretsiz

Giriş Bileti kuralları:

• ViaSea Tema Park’a giriş için günlük giriş bilet almalısınız.

• ViaSea Tema Park günlük giriş bileti sadece parka giriş imkanı tanımaktadır.

• Eğlence, hediyelik eşya, yiyecek & içecek ve fotoğraf servisi üniteleri ile panayır oyunları bilet fiyatına dahil değildir.

• ViaSea Tema Park giriş bileti için iade ve iptal işlemi yapılamaz.

• ViaSea Tema Park günlük giriş bileti orijinal olmalı, üzerinde veriliş ve geçerlilik tarihi bulunmalı bu tarihten önce ibraz edilmiş olmalıdır. Tema Park Yönetimi gerektiğinde kimlik ve eşleşen imza isteğinde bulunabilir. Sahte bilet veya hileli kullanım tespit edilmesi halinde kanuni işlem yapılacaktır.

• Biletinizi/faturanızı ziyaret sonuna kadar yanınızdan ayırmayınız. Gün içinde parka giriş için biletinize ihtiyaç duyacaksınız.

• ViaSea Tema Park günlük giriş biletini muhafaza etmek misafirlerimizin sorumluluğundadır, zayi olması halinde yenisini almanız gerekmektedir.

• 0-36 ay ve altı misafirlerimiz için giriş ücretsiz, ViaSea Tema Park içerisinde kullanabileceği üniteler ise ücrete tabidir.

Diğer Kurallar:

• Eğlence üniteleri, her zaman belirli bir risk taşır. Parka giriş ile sağduyulu bir kişinin farkında olması gereken doğal riskleri kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ünitelerde yer alan yazılı uyarı, sınırlamalar ve görevlilerin sözlü uyarılarına uymanız zorunludur.

• Refakatçiler beraberindeki kişilerden sorumludurlar ve 13 yaşından küçük ziyaretçilerin parka tek başına girmelerine izin verilmez. 13 yaşından küçük bir ziyaretçinin refakatçisi 18 yaşından küçük olamaz.

• Tüm ünitelerde, güvenliğiniz ve konforunuz için sağlık durumu, kilo, boy, yaş ve refakatçi gerekliliği gibi sınırlamalar bulunur. Sınırlamalara uyulması güvenliğiniz açısından zorunludur.

• Misafirlerimizin sağlık durumu iyi olmalı ve potansiyel tıbbi olumsuzluklardan muaf olmalıdır. Eğer sağlığınızla ilgili belirsizlik, ruhsal, bedensel ve kronik problemler yaşıyorsanız eğlence ünitelerini kullanamazsınız.

• Misafirlerimizin eğlence ünitelerini kullanmak için kalp rahatsızlıkları, sırt, boyun/ense rahatsızlıkları, yeni ameliyat geçmişi ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunmamalıdır. Hamile misafirlerimiz eğlence ünitelerini kullanamazlar.

• Bunların dışında boy, yaş ve diğer özel kısıtlamalar ünite uyarı tabelalarında gösterilmiştir ve görevliler tarafından kontrol edilmektedir. Bu kısıtlamalara dikkat ediniz ve uyunuz. Tema Park görevlilerinin uyarılarını mutlaka dikkate alınız.

• Bedensel engelli misafirlerimiz refakatçileri eşliğinde parka giriş bileti ile giriş yapabilir ancak eğlence ünitelerden faydalanamazlar.

• ViaSea Tema Park içindeki eğlence ünitelerinin faaliyeti hava koşullarından ve bakım çalışmalarından etkilenebilir.

• Gün içinde ViaSea Tema Park içinde bulunan ve teknik bakım nedeniyle kapanan ünitelerimizle ilgili Misafir Hizmetleri Bölümümüzden bilgi alabilirsiniz.

• ViaSea Tema Park Yönetimi gerek duyduğu hallerde, zaman bildirmeksizin, önceden haber vermeksizin ve geri ödeme veya tazminat hakkı doğmaksızın, Tema Park veya ilgili alanların çalışma saatlerini değiştirebilir, Tema Park'ı kapatabilir ve/veya herhangi bir bölümüne geçici olarak misafirlerimizin erişimini kısıtlayabilir, girişleri askıya alabilir.

• ViaSea Tema Park’a dışarıdan yiyecek, alkollü veya alkolsüz içecek getirmek, ViaSea Tema Park Yiyecek İçecek ünitelerinden satın alınmış yiyecek ve içecekleri belirtilen alanlar dışında, eğlence üniteleri ve kuyruklanma alanlarında tüketmek yasaktır.