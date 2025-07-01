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YKS gözetmen ücretleri 2025 ne kadar?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve sınavlarda görev alan öğretmenler, gözetmen ücretlerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Genellikle ÖSYM sınav görevli ücretleri, sınavdan yaklaşık bir hafta sonra ödenmeye başlanır. Ancak 2025 yılı için kesin ödeme tarihi henüz belirlenmedi. Resmi bir açıklama yapıldığında bu bilgi duyurulacaktır.

25 Haziran 2025 | 16:59
YKS gözetmen ücretleri 2025 ne kadar?

Sınav görevlisi ücretleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına göre güncelleniyor. İşte 2025 yılı için belirlenen ÖSYM ve MEB sınav görevlisi ücretleri:

ÖSYM Sınav Görevlisi Ücretleri (2025 Ocak-Haziran Dönemi)

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL

MEB Sınav Görevlisi Ücretleri (2025 Brüt/Net)

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): Brüt 1.721,35 TL / Net 1.450,08 TL

Salon Başkanı: Brüt 1.670,72 TL / Net 1.407,43 TL

Gözetmen: Brüt 1.620,09 TL / Net 1.364,78 TL

Yedek Gözetmen: Brüt 1.215,07 TL / Net 1.023,58 TL

YKS 2025'in TYT oturumu 21 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise Pazar günü tamamlandı. Sınavlarda görev alan öğretmenlerin ücret ödemelerine dair güncel bilgilendirmeler için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmenizi öneririz.

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GERİ
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