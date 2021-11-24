Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, “Salgın Türkiye’ye başka bir görev tanıdı. Türkiye, Çin’den kayacak üretim merkezi olabilir. İş dünyamız gerçekten çok çevik. Türkiye fırsatlar yaratabilir.” dedi.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen Sürdürülebilirlik panelinde konuşan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, her işe başlamadan önce sürdürülebilir olarak işin doğru olup olmadığına baktıklarını belirtti.

Faralyalı, 2030 yılına kadar grup olarak karbon nötr olmayı hedeflediklerini aktararak, “Kullandığımız suyun yüzde 100’ünü doğaya geri kazandırmayı hedefliyoruz. 2025 yılına kadar cinsiyet eşitliğine çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz dört kadın olarak Doğan ailesinde, kadın eşitliği, cinsiyet eşitliği, kız çocukları bizim için çok önemli konular. Bütün şirketlerimizin yönetim kurulunun yüzde 30’unun kadın olmasını ve yönetimde de yüzde 40 olmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doğan Holding olarak halka açık bir şirket olduklarını anımsatan Faralyalı, “Halka açık hisselerimizin yüzde 10’unu ESG fonları alsın’ dedik. Bunun için çalışıyoruz. ESG fonlarıyla yakın çalışmak hem bizi denetleme hem de bizim onlardan bakış açısı, yeni olayları öğrenip kendimizi dönüştürmemize sebep olur diye inandığımız için böyle de bir hedef koyduk.” şeklinde konuştu.

Faralyalı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel ısınmanın belli bir seviyede tutulabileceğine inandığını anlatarak, şirketlerin karbon nötr olmayı yeni bir fırsat penceresi olarak görmesi halinde burada gerçekten yaratılabilecek yeni fırsatlar olduğunu söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumun şirketlerde hayata geçirilirse bir fark yaratılabileceğini belirten Faralyalı, “Salgın Türkiye’ye başka bir görev tanıdı. Türkiye, Çin’den kayacak üretim merkezi olabilir. İş dünyamız gerçekten çok çevik. Türkiye fırsatlar yaratabilir.” dedi.

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