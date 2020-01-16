2019 Yılının Vergi Rekortmenleri
2018 yılının vergi verme konusunda en çok rekor kıran isim listesi, Türkiye Gelir İdare Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu listeye baktığımızda 57 gelir vergisi rekortmeninin, isminin açıklanmasının istemediğini görüyoruz. Kalan 43 rekortmen ise bu duruma itiraz etmemiş görünüyor. Listede en çok dikkat çeken durum ise, ilk iki vergi gelir rekortmeninin isimlerinin açıklanmasını istememeleridir. Bu ilk iki isim Türkiye’nin sayılı ve sıralı zenginlerinden biri olan Koç ailesini geçmiş bir durumda. Üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç yer alıyor. Mustafa Rahmi Koç’un ödeyeceği vergi tutarı yaklaşık 54.169.333,78 TL dir. Yedinci sırada yine Koç ailesinin bireylerinden olan Mehmet Ömer Koç yer alırken ödeyeceği vergi tutarı ise 29.280.745,40 TL dir. Gelir İdare Başkanlığı’nın açıkladığı 43 vergi rekortmeninden 31’i İstanbul, 3’ü Ankara, 1’i İzmir, 1’ i Bursa, 3’ü Gaziantep, 1’i Denizli, 1’i Antalya, 1’i Hatay, 1’i Eskişehir den çıktığı belirtiliyor.
2019 Yılında İlk 100 Rekortmen Daha Fazla Vergi Ödeyecek
TBMM’de görüşülen vergi yasalarına ilişkin düzenlemenin içerisinde yer aldığı tasarıya göre, Gelir vergisinin üst diliminde yer alan %35’lik oran %40’a çıkarılacak. Gelir vergisi oranının en üst kısmı olan %35 lik dilime göre, tasarının yaklaşması halinde 2019 yılı için %40’lık bir oran belirlenmiş olsaydı ilk yüzüncü sıradaki vergi rekortmenleri, asgari tutarla 62.434.359 TL olurdu. Dolayısı ile tasarının yaklaşması durumunda 2018 yılına nazaran, 2019 yılında yüz vergi rekortmeni asgari tutarla 62.434.359 TL daha fazla vergi ödeyecek. Gelir vergisinin üst diliminde yapılacak olan 5 puanlık artış ile, yani oranın %35’ten %40’a çıkması durumunda, 2019 yılında Gelir vergisi tutarı artacak, ama bu artış tahakkuk edilen vergiyi doğrudan %5’lik bir artış olarak etkilemeyecek. 2019 yılında elde edilen bilgilere göre, Gelir vergisi oranının %5’lik oranla artması, sadece yüksek gelire sahip Türkiye vergi rekortmenlerini ilgilendirecek.
Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
Bu yıl kurumlar vergi rekortmeni ise 10.610.547,56 TL ile tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu. Vergi rekortmenleri 2019 sıralamasında ilk 20 sırada yer alanlar, isimlerini ve faaliyet gösterdikleri sektörü gizlediler. En çok kurumlar vergisi ödeyenler listesinin ilk 10 sırasına bankalar damgalarını vuruyor. Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinin ilk 10 sırasında 6 banka mevcut. Açıklanan listede bankacılığın yanı sıra doğalgaz,ham çelik üretimi ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektöründe faaliyet gösteren kurum ve şirketler de yer alıyor. Listeye giren 6 banka hangileri derseniz, bu bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıf Bankası ve Yapı Kredi Bankası’dır. Bunun dışında kurumsal olarak vergi rekortmenleri listesine giren sektörler listesinde ise; Türkiye Petrolleri AO, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş yer alıyor
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