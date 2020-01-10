İşte dünyanın en güçlü pasaportları
En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu. Japonya, ilk sırada yer alırken, Türkiye ise geçen yıla oranla 3 basamak gerileyerek 55’inci sıraya düştü.
Ajans Press’in, 2020 Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Japonya en güçlü pasaporta sahip ülke olurken, 191 ülkeye vizesiz seyahat ettiği kaydedildi.
Listede bu yıl 3 basamak gerileyerek 55’inci sıraya düşen Türkiye’nin pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebildiği belirtildi.
İKİNCİ SİNGAPUR OLDU
Listenin ikinci sırasına ise 190 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan Singapur pasaportu yerleşti. Almanya ve Güney Kore ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle üçüncülüğü paylaştı. Finlandiya ve İtalya 188 ülkeye vizesiz seyahat ile dördüncülüğü paylaşırken, Danimarka, Lüksemburg ve İspanya ise 187 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile beşinci sıraya yerleşti.
EN ZAYIF PASAPORT AFGANİSTAN’DA
Son beş sırada yer alarak dünyanın en zayıf pasaportuna sahip ülkeler ise, Afganistan (26), Irak (28), Suriye (29), Somali-Pakistan (32), Yemen (33) olarak kayıtlara geçti. 2006 yılından beri düzenli olarak hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Verileri (IATA) baz alınan listede geçtiğimiz yıl liderliği Singapur ve Japonya paylaşmıştı.
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