Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Eski tip sürücü belgelerini zamanında yenilemeyen vatandaşları bekleyen büyük maliyetler konusunda uyarılar artıyor. Ehliyet yenileme için sayılı günler kala, yurttaşlar eski ehliyet yenileme ücreti ve gerekli evrakları araştırmaya devam ediyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşları ciddi bir maliyet artışı bekliyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği son tarihe kadar işlem yapmayan sürücüler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla ehliyetlerini çok daha yüksek bir ücret karşılığında yenilemek zorunda kalacak.

1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla, eski ehliyetini yenilemek isteyen bir B sınıfı sürücü belgesi sahibi, tam 7 bin 438 lira gibi önemli bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu artış, süreci erteleyenler için büyük bir mali yük anlamına geliyor.

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. İşte adım adım ehliyet yenileme başvurusu ve gerekli belgeler:

Randevu Alın: Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da nvi.gov.tr adresinden randevu almanız gerekiyor.

Evrakları Hazırlayın: Randevu öncesinde gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamladığınızdan emin olun.

Nüfus Müdürlüğüne Başvurun: Randevu gün ve saatinizde, hazırladığınız evraklarla birlikte size en yakın nüfus müdürlüğüne gidin.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme başvurusu için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir:

Eski Sürücü Belgesi: Sahip olduğunuz mevcut sürücü belgesi.

Sürücü Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış, "Sürücü Olur" ibareli güncel sağlık raporu.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

MERNİS Kayıtlı Adres: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinizi bildirmeniz gerekiyor.

Başvuru Ücreti Dekontu: Yenileme ücretinin ödendiğini gösteren dekont.