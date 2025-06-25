ARA
DOLAR
39,74
0,36%
DOLAR
EURO
46,27
0,64%
EURO
GRAM ALTIN
4259,61
0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
9418,52
-0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçerliliğini yitirecek. Peki Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

25 Haziran 2025 | 16:39
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 18:11
Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Eski tip sürücü belgelerini zamanında yenilemeyen vatandaşları bekleyen büyük maliyetler konusunda uyarılar artıyor. Ehliyet yenileme için sayılı günler kala, yurttaşlar eski ehliyet yenileme ücreti ve gerekli evrakları araştırmaya devam ediyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşları ciddi bir maliyet artışı bekliyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği son tarihe kadar işlem yapmayan sürücüler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla ehliyetlerini çok daha yüksek bir ücret karşılığında yenilemek zorunda kalacak.

1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla, eski ehliyetini yenilemek isteyen bir B sınıfı sürücü belgesi sahibi, tam 7 bin 438 lira gibi önemli bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu artış, süreci erteleyenler için büyük bir mali yük anlamına geliyor.

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. İşte adım adım ehliyet yenileme başvurusu ve gerekli belgeler:

Randevu Alın: Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da nvi.gov.tr adresinden randevu almanız gerekiyor.

Evrakları Hazırlayın: Randevu öncesinde gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamladığınızdan emin olun.

Nüfus Müdürlüğüne Başvurun: Randevu gün ve saatinizde, hazırladığınız evraklarla birlikte size en yakın nüfus müdürlüğüne gidin.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme başvurusu için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir:

Eski Sürücü Belgesi: Sahip olduğunuz mevcut sürücü belgesi.

Sürücü Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış, "Sürücü Olur" ibareli güncel sağlık raporu.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

MERNİS Kayıtlı Adres: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinizi bildirmeniz gerekiyor.

Başvuru Ücreti Dekontu: Yenileme ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4259,61 0,68%
  • ALTIN ONS 3333,64 0,32%
  • BIST 100 9418,52 -0,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,425 0,342%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37383 0,09326%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,475 0,2875%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7435 0,3601%
  • EURO/DOLAR 1,1632 0,1977%
  • EURO/TURK LIRASI 46,2716 0,6415%
  • STERLIN/DOLAR 1,36381 0,17371%
Borsa Haberleri
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL