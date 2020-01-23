CEO Club Bankacılar Zirvesi/ Bankacılık Ajandası 2020 paneli
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club, bankacılık ve finans dünyasının liderlerini buluşturdu. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club Bankacılar Zirvesi” kapsamında, Türkiye’nin önde gelen bankalarının temsilcileri, sektörün bugününü ve geleceğini değerlendirdi.
9 Ekim 2019 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club Bankacılar Zirvesi”nde bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü ve geleceğini değerlendirdi.
Experian etkinlik sponsorluğunda, Bain & Company, NGN ve UiPath co-sponsorluğunda Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilen “CEO Club Bankacılar Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.
Daha sonra Experian Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Serter Baltacı “Bankacılıkta Vizyoner CEO’ların Ajandası: Alternatif Veri”, Bain&Co Başkan Yardımcıları Luca Penna ve Emre Demircan “Bankacılık Sektöründe Rekabet Öncesi İşbirliği”, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “Çalışanlar ve Robotlar Arasındaki İşbirliği”, NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer “Oyunun Yeni Adı: Teknoloji” konulu birer sunum yaptı.
Sunumların hemen ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Alternatif Bank CEO’su Kaan Gür’ün üstlendiği “Bankacılık Ajandası 2020” konulu panele, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Odeabank CEO’su Mert Öncü, Citibank Bölge CEO’su Serra Akçaoğlu ve TEB CEO’su Ümit Leblebici katıldı. Panelde, bankacılık sektörünün dönüşümü ve sektörü bekleyen fırsatlar tartışıldı.
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