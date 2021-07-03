Sektörlere Göre En Beğenilenler
Akaryakıt Sektörü Birincisi Shell&Turcas
Aracı Kurumlar Sektörü Birincisi İş Yatırım
Bankacılık Sektörü Birincisi Garanti BBVA
Bilişim Sektörü Birincisi Microsoft
Bireysel Emeklilik Sektörü Birincisi Allianz Hayat Emeklilik
Bisküvi-Çikolata Sektörü Birincisi Eti
Boya Sektörü Birincisi Betek
Cam Seramik Sektörü Birincisi Eczacıbaşı Vitra
Çimento Sektörü Birincisi Akçansa
Dayanıklı Tüketim Sektörü Birincisi BSH
Demir Çelik Sektörü Birincisi Çolakoğlu Metalürji
Enerji Sektörü Birincisi Enerjisa
E-Ticaret Sektörü Birincisi Trendyol
Faktoring Sektörü Birincisi TEB Faktoring
Hastane Sektörü Birincisi Amerikan Hastanesi
Hazır Giyim ve Mağazacılık Sektörü Birincisi LC Waikiki
Alkollü İçecek Sektörü Birincisi Mey İçki
Alkolsüz İçecek Sektörü Birincisi Coca-Cola
İlaç Sektörü Birincisi Pfizer
İnşaat- Uluslararası Müteahhitlik Sektörü Birincisi Rönesans
İnşaat-Konut Sektörü Birincisi Mesa İnşaat
Kargo-Nakliye- Lojistik Sektörü Birincisi DHL
Kişisel Bakım Kozmetik Sektörü Birincisi L’Oréal
Leasing Sektörü Birincisi Yapı Kredi Leasing
Mobilya Sektörü Birincisi Yataş
Organize Perakende Sektörü Birincisi Migros
Otel ve Konaklama Sektörü Birincisi Hilton
Otomotiv Sektörü Birincisi Toyota
Paketlenmiş Et Ürünleri Sektörü Birincisi Pınar
Reklam Ajansı Sektörü Birincisi TBWA
Sigorta Sektörü Birincisi Allianz Sigorta
Süt ve Sütlü Mamüller Sektörü Birincisi Pınar
Tekstil Sektörü Birincisi LC Waikiki
Telekomünikasyon Sektörü Birincisi Turkcell
Temizlik Ürünleri Sektörü Birincisi P&G
Tüketici Elektroniği Sektörü Birincisi Arçelik
Yönetim Danışmanlığı Sektörü Birincisi McKinsey
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