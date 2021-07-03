Sektörlere Göre En Beğenilenler

Akaryakıt Sektörü Birincisi Shell&Turcas

Aracı Kurumlar Sektörü Birincisi İş Yatırım

Bankacılık Sektörü Birincisi Garanti BBVA

Bilişim Sektörü Birincisi Microsoft

Bireysel Emeklilik Sektörü Birincisi Allianz Hayat Emeklilik

Bisküvi-Çikolata Sektörü Birincisi Eti

Boya Sektörü Birincisi Betek

Cam Seramik Sektörü Birincisi Eczacıbaşı Vitra

Çimento Sektörü Birincisi Akçansa

Dayanıklı Tüketim Sektörü Birincisi BSH

Demir Çelik Sektörü Birincisi Çolakoğlu Metalürji

Enerji Sektörü Birincisi Enerjisa

E-Ticaret Sektörü Birincisi Trendyol

Faktoring Sektörü Birincisi TEB Faktoring

Hastane Sektörü Birincisi Amerikan Hastanesi

Hazır Giyim ve Mağazacılık Sektörü Birincisi LC Waikiki

Alkollü İçecek Sektörü Birincisi Mey İçki

Alkolsüz İçecek Sektörü Birincisi Coca-Cola

İlaç Sektörü Birincisi Pfizer

İnşaat- Uluslararası Müteahhitlik Sektörü Birincisi Rönesans

İnşaat-Konut Sektörü Birincisi Mesa İnşaat

Kargo-Nakliye- Lojistik Sektörü Birincisi DHL

Kişisel Bakım Kozmetik Sektörü Birincisi L’Oréal

Leasing Sektörü Birincisi Yapı Kredi Leasing

Mobilya Sektörü Birincisi Yataş

Organize Perakende Sektörü Birincisi Migros

Otel ve Konaklama Sektörü Birincisi Hilton

Otomotiv Sektörü Birincisi Toyota

Paketlenmiş Et Ürünleri Sektörü Birincisi Pınar

Reklam Ajansı Sektörü Birincisi TBWA

Sigorta Sektörü Birincisi Allianz Sigorta

Süt ve Sütlü Mamüller Sektörü Birincisi Pınar

Tekstil Sektörü Birincisi LC Waikiki

Telekomünikasyon Sektörü Birincisi Turkcell

Temizlik Ürünleri Sektörü Birincisi P&G

Tüketici Elektroniği Sektörü Birincisi Arçelik

Yönetim Danışmanlığı Sektörü Birincisi McKinsey