Galata Wind sponsorluğunda gerçekleşen “Enerjide Yeni Dengeler” oturumunda Türkiye’nin ve enerji piyasasındaki rolü ve bu alandaki beklentiler, Türkiye’nin dev enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı.

Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü’nün moderatörlüğündeki panele SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Anar Mammadov, Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım ve Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak katıldı.

Mammadov: Pandemiyle petrokimyanın önemi arttı, Türkiye bu alanda çok büyük bir pazar

Salgında en çok etkilenen sektörlerden birinin enerji sektörü olduğunu söyleyen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Anar Mammadov, “Tarihte görülmeyen bir krizden geçtik. Tedarik zincirleri kırıldı, rafineriler üretim kıstı, sektör olumsuz etkilendi. Ancak bu dönemde maske dahil pek çok malzemenin üretimde kullanılan petrokimya ürünleri büyük önem kazandı. Bu durum müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı bakış açıları geliştirmemize neden oldu. Örneğin jet yakıtına talep sıfırlanınca biz bunu yüzde 100 motorine çevirdik, çünkü Türkiye’de bu alanda açık vardı. Burada Star Rafineri entegrasyonunun büyük faydasını gördük. Star Petkim entegrasyonuyla üretimi geçen yılın üzerinde kapattık. En büyük fırsatları petrokimya endüstrisinde görüyoruz, Türkiye bu alanda çok büyük ve önemli bir pazar” dedi.

Kuyan: 2030 yılında yenilenebilir enerjide dünyada söz sahibi olmak istiyoruz

Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Galata Wind olarak sadece yenilenebilir enerjide varlık göstereceklerini taahhüt ederek, global arenada da alternatif yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapacaklarından bahsetti. Hem Türkiye’de hem yurtdışında büyüme hedefleri olduğundan bahsederek, “Halka arza hazırlandığımız Galata Wind Enerji A.Ş. ile bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yatırım yapmak konusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bizim bu ülkeye olan inancımız hiçbir zaman bitmeyecek, yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Doğamız gereği sürdürülebilirliğe ve geleceğe odaklanıyoruz. Yenilenebilir enerjinin gelecek için önemli bir var olma unsuru olduğunu gördük. 2030 yılında bu alanda global ölçekte söz sahibi olan bir şirkete dönüşme vizyonuyla hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Doğan: Atıklardan enerji üreterek ve dönüştürerek çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz

Doğanlar Holding, daha çok mobilya ve inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınsa da enerjinin sevdikleri bir alan olduğunu belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Türkiye’deki enerji dönüşümü çerçevesinde termik santrallerin yasaklanmasıyla yönümüzü biyogaza ve biyokütleye çevirdik. Türkiye’de her gün kişi başına 1 kilo çöp üretiliyor. Bu, günde 80 bin ton işlenebilecek potansiyel demek. Bunun 45 bin tonu işlem görüyor, 9 bin tonunu biz işliyoruz. Biz sadece elektrik üretmiyoruz. Bertaraf ayrıştırma gelirlerimiz var. Atıklardaki cam, plastik, metal gibi hammaddeleri ayrıştırıp satıyoruz. Enerji üretmenin yanında sıfır atık projesiyle endüstriye ve çevreye katkıda bulunuyoruz. Seralara su ve ısı, tarlalara gübre satma potansiyelimiz var. Sadece elektrik üretimi değil, entegre yakıt üretimi kavramını benimseyen bir yoldayız” dedi.

Yıldırım: Geriye dönüp baktığımızda gurur duyacağımız hikayeler biriktirdik

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, ülke olarak enerjide yeni bir denge oluşturmak isteniyorsa daha fazla ortak akla başvurulması gerektiğini söyledi. 90’larda kendi iştiraklerinin elektrik üretimini karşılamak için çıktıkları yolda rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal gibi pek çok alanda faaliyet gösteren bir enerji şirketine dönüştüklerini söyleyen Yıldırım, “2020 zor bir yıldı, ama bu zor dönemi atlattığımızda bundan çok daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. 2020’de enerji sektörü çalışanları olarak yeni enerji tesislerini devreye sokmak ve mevcut tesisleri ayakta tutmak için büyük fedakârlık gösterdik. Tıpkı sağlık sektörü çalışanları gibi geriye dönüp baktığımızda gurur duyacağımız hikayeler biriktirdik. Dünyada enerji sektörü iklim değişikliği ve dijitalleşme olarak iki mega trend etrafında şekilleniyor. Biz kurum olarak stratejilerimizi bu iki mega trend etrafında kurguluyoruz. Yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip, dijital dönüşümünü tamamlamış, çalışanları mutlu, en fazla kadın çalışana ve yöneticiye sahip, Türkiye’nin en büyük şirketine dönüşmek istiyoruz.”

Ak: Türkiye’nin en büyük elektrikli araç şarj ağını kurduk, bunu yurtdışına da taşıyacağız

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, paneldeki konuşmasında pandemide sahada olmanın getirdiği zorluklardan ve bununla nasıl mücadele ettiklerinden bahsetti. Ak, şunları söyledi: “2500 çalışanımız bu dönemde işe gitmek, arızalara müdahale etmek, evlere ulaşmak zorundaydılar. Pandemi döneminde en öncelikli konumuz çalışanlarımızın sağlığını korumak, hastalanırlarsa da en iyi koşullarda yeniden sağlıklarına kavuşturmak oldu. Bunun için en iyi uygulamaları sürekli takip ettik, sertifikalarımızı aldık ve bu zor dönemi sağlık açısından başarıyla geçirdik. Bu dönem yeni yatırımlara başlamak için zor bir yıldı, o nedenle 2020’yi yatırımlara hazırlık yılı olarak değerlendirdik. Bizim hedefimiz özellikle jeotermalde büyümek. Dünya değişiyor, her alanda buna uyum sağlamak gerekiyor. Örneğin elektrikli araçları Türkiye’ye getirmek adına büyük yatırım yaptık, Türkiye’nin en büyük elektrikli araç şarj ağını kurduk. Önümüzdeki dönemde belki 20-30 bin ek lokasyona ihtiyacımız olacak. Bu girişimimizi yakın dönemde yurtdışında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”