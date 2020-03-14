GAYRİMENKUL 2020 PANELİ

Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri’nde Gayrimenkul 2020 adında, deprem odaklı bir de panel düzenlendi. BİRTEP Genel Müdürü Kürşat Köz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ve Prof. Dr. Gürsel Öngören katıldı.

Panelde, mevcut yapı stokunun depreme hazırlıklı olup olmadığı, gayrimenkul sektörü olarak 2020 yılına nasıl hazırlanıldığı, depreme karşı daha da hazır olmak için nelerin yapılması gerektiği, Mortgage kredilerinde nasıl bir yıl beklendiği, gayrimenkul yatırım fonları, kentsel dönüşüm gibi konular ele alındı.

REAL ESTATE STARS’DA 4 KATEGORİDE ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Konut satış adedine göre ilk 5: Nef, Tahincioğlu, Bahaş, Folkart, Sinpaş

Yürütülen proje sayısına göre ilk 5: Özyurtlar, Nef, Sinpaş, Mesa, Fuzul

Konut satışında ciroya göre ilk 5: Tahincioğlu, Nef, Mesa, Dağ Mühendislik, Avrupa Konutları (Artaş)

2018 konut üretimine göre ilk 5: Bahaş, Nef, Dağ Mühendislik, Folkart, Avrupa Konutları (Artaş)