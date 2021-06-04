İş dünyasının liderleri, The Tech Room’da dijital dönüşümü konuşmak için bir araya geldi.

İş dünyasının liderleri, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından, Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen The Tech Room’da dijital dönüşümü konuşmak için bir araya geldi.

“Hızlanma Zamanı 2021” başlıklı online etkinliğe Eczacıbaşı Topluluğu Atalay Gümrah, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ konuşmacı, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu GMY Ceyhun Özata ise moderatör olarak katıldı.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna ışık tutmak adına Capital ve Ekonomist dergileri tarafından, Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen The Tech Room toplantıları iş dünyasını bir araya getirmeye devam ediyor.

24 Şubat Çarşamba günü ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte bu kez “hız” konuşuldu. The Tech Room: Hızlanma Zamanı 2021 isimli online toplantıda pandemi döneminde dijital dönüşümün önemi ve şirketlerin yeni dönem planları gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Toplantı Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın hoşgeldiniz konuşmasının ardından Turkcell CEO’su Murat Erkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ şirketlerinin dijitalleşme sürecini anlattı.