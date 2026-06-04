Ağaçların yapraklarında altın buldular ama zengin olmanıza engel var

"Altın üreten ağaç" fikri kulağa bir internet dolandırıcılığı gibi gelse de durum pek öyle değil. Ağaçlardaki metal miktarı gözle görülemeyecek kadar az ve bunu toplayarak zengin olmak imkansız.

Bilim insanları bu keşfe ticari bir kazanç olarak bakmıyor. Onların amacı, yer altındaki madenleri bulmak için ağaçları ve mikropları doğal birer dedektör gibi kullanmak. Araştırma ekibi, bu yöntemin doğaya zarar vermeyen yeni maden arama yolları açacağını düşünüyor. Hatta benzer bir sürecin yosunlarda ve diğer bitkilerde de olabileceğini ekliyorlar.