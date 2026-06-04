Mavi balinayı unutup yeraltına bakın: Dünyanın en büyük canlısı Oregon’da saklanıyor

Dünyanın en büyük canlısı deyince aklınıza hemen mavi balinalar veya devasa ağaçlar gelmesin. Bilim insanları asıl devin yeraltında saklandığını söylüyor. ABD’nin Oregon eyaletindeki bir ulusal ormanda, tam 9,5 kilometrekarelik bir alana yayılan devasa bir mantar yaşıyor. Bu dev canlının ağırlığı 35 bin tonu bulabiliyor. Yaşı ise en az 2 bin, belki de 8 bin 500 yıl.