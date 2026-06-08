Tepe Yırtıcılar Olmadan Ekosistem Çökebilir: Köpekbalığı Raporu Endişe Yarattı

Naidoo, son yıllarda avcı türler arasındaki dinamiklerin değiştiğini belirterek, "Özellikle büyük beyaz köpekbalıklarının görülme sıklığının azalması ve orkaların sularımıza girmesi dikkat çekiyor. Bu durum, türlerin dağılımını ve popülasyon yoğunluklarını etkileyerek ekosistemde önemli değişikliklere yol açtı." ifadelerini kullandı. Buna örnek olarak fok popülasyonundaki artışı gösteren Naidoo, bu durumun çevredeki kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve besin ağının geri kalanı üzerinde çeşitli etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

Naidoo, tepe yırtıcı olarak köpekbalıklarının korunmasının okyanus ekosisteminin sağlığı açısından hayati olduğuna dikkat çekerek, "İnsanların köpekbalıkları hakkında sahip olduğu yanlış bilgiler ve yanlış algılar, onları korumamamız için bir gerekçe olmamalıdır." diye konuştu.