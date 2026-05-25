Hem ekolojik hem ekonomik değere sahip: Nesli tükenme tehlikesindeki balık için kritik adım

Rize’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mersin balıklarının korunması ve üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde mersin balıklarının sağımı gerçekleştirildi.
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Ak, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır mersin balığına yönelik araştırma ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.
Mersin balıklarını çok eski çağlardan bugüne ulaşmayı başaran "biyolojik hazine" olarak adlandıran Ak, "Ancak maalesef son yıllarda tüm dünyada aşırı avcılık ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi nedenlerle doğal stokları ciddi bir azalış göstermiştir. Bu nedenle Dünya Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer almış ve nesli kritik derecede tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır." dedi.
Ak, mersin balıklarının ekolojik öneminin yanı sıra siyah havyarı nedeniyle ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğunu da kaydetti.
Kübra Ak, "Türkiye su ürünleri sektörü ciddi bir potansiyele sahiptir. Mersin balığı, üretimiyle Türkiye su ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif bir tür olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
Ak, Sibirya mersin balığı ve karaca mersin balığı türlerine yönelik her yıl bu aylarda düzenli yumurta sağımı yaptıklarını da aktardı.
Ak, "Elde ettiğimiz yavrularla yetiştiricilik performansının yükseltilmesi, balık sağlığının takibi ve beslenmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 15 yıldır mersin balığıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Son 5 yıldır her dönem yavru üretimini başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz." açıklamalarında bulundu.