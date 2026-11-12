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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İBB AKOM'dan lodos uyarısı: Fırtına şiddetini artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artıracak lodos fırtınasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

İBB AKOM'dan lodos uyarısı: Fırtına şiddetini artıracak

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da güneyli yönlerden etkili olan rüzgarın, bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artırarak saatte 30 ila 65 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Yarın erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AKOM, lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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