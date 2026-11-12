2026 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan kasım ara tatili, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde bulunuyor. Birinci dönemin ilk tatil dönemine ilişkin planlamalar yapılırken okulların hangi tarihte kapanacağı ve eğitim öğretime ne zaman devam edileceği merak ediliyor.

Peki, 2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte yeniden açılacak? İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihleri...