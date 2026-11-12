2026 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan kasım ara tatili, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde bulunuyor. Birinci dönemin ilk tatil dönemine ilişkin planlamalar yapılırken okulların hangi tarihte kapanacağı ve eğitim öğretime ne zaman devam edileceği merak ediliyor.
Peki, 2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte yeniden açılacak? İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihleri...
1 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanacak.
2 2026 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
Ara tatil süresi, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 güne ulaşıyor.
3 2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayarak yeniden dersbaşı yapacak.
4 2027 Mart ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.