Maliyet kıskacı ve yapay zeka dönüşümü işten çıkarmaları derinleştirdi: Dijital dönüşüm istihdamı nasıl şekillendirecek?

Avrupa genelinde yüksek faiz baskısı ve ekonomik belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği korumacı gümrük tarifeleri, Çin'in küresel ihracat ve sanayi stratejilerinin etkisiyle şirketlerin yapay zekaya yönelmesi kıtadaki işten çıkarma dalgasını derinleştiriyor.

Küresel rekabet güçlerini korumak isteyen Avrupalı şirketler, yüksek borçlanma maliyetleri, Asya pazarından gelen yoğun rekabet, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri ve zayıflayan iç talep karşısında çareyi radikal teknolojik dönüşümlerde ve kitlesel kadro daraltmalarında buluyor.

Transatlantik ticaret ilişkileri modern çağın en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşarken, söz konusu makroekonomik baskılar otomotivden ilaca, teknolojiden mühendisliğe, havacılıktan bankacılığa kadar pek çok sektörü derinden etkiliyor.

Avrupa iş gücü piyasasında derinleşen daralma, son iki yılda kıtanın sanayi devleri tarafından başlatılan kapsamlı yeniden yapılanma dalgasının devamı niteliğini taşıyor.

Özellikle elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Alman otomotiv şirketi Volkswagen 2030 yılına kadar 100 bin çalışanıyla, dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch ise 13 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayırma kararı almıştı.

Firmaların maliyet avantajı için yapay zekaya yönelmesi istihdamı etkiliyor

İstihdam politikalarında yapay zekayı ve dijitalleşmeyi doğrudan gerekçe gösteren şirketlerin hamleleri ise iş gücü profilini temelden değiştiriyor.

Özellikle giriş seviyesindeki pozisyonları ve idari kadroları yapay zeka destekli yazılımlarla ikame ederek maliyet avantajı yakalamayı hedefleyen firmaların bu adımları, kalıcı bir dönüşüme işaret ediyor.

Ekonomi araştırma enstitüleri tarafından yapılan son anketler de Avrupa genelindeki şirketlerin önemli bir kısmının yapay zeka kullanımı nedeniyle gelecek dönemde istihdamda küçülmeye gitmeyi planladığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, yapay zeka teknolojisinin artık şirketler için hem maliyetleri düşüren hem de operasyonel verimliliği artıran temel bir rasyonalizasyon aracına dönüştüğünü vurguluyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve giderleri dizginleme arayışı pek çok dev şirketi istihdam daraltmaya yöneltiyor.

İstihdam azaltımı planları kemer sıkma politikalarının yapısal bir boyuta ulaştığını ortaya koyuyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Deutsche Bahn'ın 30 bin, Thyssenkrupp'un 11 bin ve otomotiv tedarikçisi ZF Friedrichshafen'ın 14 bine varan istihdam azaltımı planları, Avrupa sanayisinde kemer sıkma politikalarının yapısal bir boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

İsviçre merkezli küresel lojistik şirketi Kuehne+Nagel ise kapasite fazlası ve jeopolitik risklerin yarattığı öngörülemez kargo görünümü nedeniyle 3 Mart'ta dünya genelindeki kadrolarından 2 bin kişiyi işten çıkaracağını ilan etti.

Fransız otomobil üreticisi Renault, nisan ayında küresel mühendislik kadrosunu iki yıl içinde yüzde 15 ila yüzde 20 azaltarak 2 bin 400 çalışanla yollarını ayıracağını ve operasyonlarında Çinli üreticilerin düşük maliyet modellerini örnek alacağını bildirdi.

İngiliz gıda ve konaklama şirketi Whitbread, maliyet azaltma planı ve restoran ağının yeniden yapılandırılması kapsamında nisan ayında Birleşik Krallık ve İrlanda genelinde 3 bin 800 çalışanının işine son verileceğini açıkladı.

Romanya merkezli enerji şirketi Complexul Energetic Oltenia ise karbondan arındırma ve yeniden yapılanma adımları doğrultusunda 29 Nisan'da 1700 çalışanını işten çıkaracağını ilan etti.

Romanya'da faaliyet gösteren Damen Shipyards Mangalia tersanesi, ekonomik zorluklar nedeniyle 6 Mayıs'ta 1011 işçinin işine son verileceğini duyurdu.

Birleşik Krallık merkezli çok uluslu banka Standard Chartered da yapay zeka ve otomasyon süreçlerine geçiş doğrultusunda 19 Mayıs'ta küresel operasyonlarından 7 bin pozisyonu sonlandıracağını açıkladı.

Almanya merkezli sigorta grubu Allianz Partners, operasyonlarında yapay zeka ve otomasyon sistemlerine geçişi gerekçe göstererek 8 Temmuz'da 1800 çalışanını etkileyecek bir istihdam azaltım programı duyurdu.

Polonya merkezli çevrim içi yemek teslimat platformu Pyszne.pl (Just Eat Takeaway), operasyonel küçülme ve verimlilik kararı doğrultusunda 16 Temmuz'da 5 bin pozisyonu tasfiye edeceğini açıkladı.

Almanya'nın önde gelen telekom operatörlerinden O2 Telefonica, iş süreçlerini dijitalleştirmek ve otomasyonu artırmak amacıyla 18 Temmuz'da şirket bünyesindeki 1100 çalışanın işine son vereceğini ve 60 mağazasını kapatacağını, yapısal dönüşümün toplamda ise 1400 pozisyonu etkileyeceğini duyurdu.

Birleşik Krallık merkezli telekomünikasyon operatörü Vodafone ise küresel yeniden yapılanma planı kapsamında 27 Temmuz'da Avrupa operasyonları dahil olmak üzere 1200 çalışanının işine son vereceğini bildirdi. Ayrıca şirket, Almanya'da gelecek iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

Fransız yemek hizmetleri ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 26 Ağustos'ta 1100 çalışanı kapsayan bir kadro daraltma süreci başlattığını belirtti.

İngiliz bankası Barclays, 22 Ekim'de yapay zeka sistemlerine olan bağımlılığını artırarak operasyon ve arka ofis süreçlerinde küresel ölçekte 5 bin çalışanla yollarını ayırma kararı aldığını bildirdi.

Alman otomotiv tedarik şirketi Schaeffler, elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve azalan kar marjları nedeniyle 3 Kasım'da Avrupa genelinde 3 bin 460 kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Hollanda merkezli hava yolu firması KLM ise zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek 5 Kasım'da operasyonel harcamaları kısmak adına ilk etapta 1000 çalışanın işine son vereceğini ilan ederek, bu istihdam daralması dalgasının en güncel halkası oldu.