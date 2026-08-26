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  • Türkiye, AB ticaretinde ilk 5’te: Ticaret hacmi 52,8 milyar euroya ulaştı

Türkiye, AB ticaretinde ilk 5’te: Ticaret hacmi 52,8 milyar euroya ulaştı

Türkiye, 2026’nın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği’nin (AB) dış ticaretinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, AB’nin en fazla ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında 5'inci oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye, AB ticaretinde ilk 5’te: Ticaret hacmi 52,8 milyar euroya ulaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026'nın ikinci çeyreğindeki uluslararası ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre AB, söz konusu dönemde Birlik dışındaki ülkelerden 701,8 milyar avroluk mal ithal ederken bu ülkelere 680 milyar avroluk ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde AB'nin ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7, ihracatı ise yüzde 4,5 arttı.

AB'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin oldu

AB'nin en fazla ithalat yaptığı ülke, 153,6 milyar avro ve yüzde 21,9 payla Çin oldu. Çin'i 98,7 milyar avroyla ABD, 43,4 milyar avroyla Birleşik Krallık ve 36,9 milyar avroyla İsviçre takip etti.

AB'nin Türkiye'den ithalatı ise ikinci çeyrekte 25,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, AB'nin en fazla ithalat yaptığı 5'inci ülke oldu.

En fazla ihracat yaptığı ülke ABD

AB'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 127,7 milyar avroyla ABD olurken bu ülkeyi 92,7 milyar avroyla Birleşik Krallık, 60,5 milyar avroyla İsviçre ve 50,3 milyar avroyla Çin izledi.

AB'nin Türkiye'ye ihracatı ise 27,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, böylece AB'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke konumunda yer aldı.

Türkiye ile AB arasındaki toplam ticaret hacmi de ikinci çeyrekte 52,8 milyar avroya ulaştı.

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