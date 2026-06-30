Hem üretiyor hem kazanıyor: MUSKİ’nin GES yatırımları meyvesini verdi

Çevre ve tasarruf odaklı GES yatırımlarından istedikleri verimi aldıklarını ifade eden MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek vizyonu doğrultusunda, MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak güneş enerjisi yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Denizli’de sisteme kazandırdığımız iki yeni santralle birlikte toplam 10 GES’e ulaştık.

Son 45 günlük dönemde santrallerimizde 4 milyon 270 bin 781 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirerek 23 milyon TL tasarruf sağladık. Aynı zamanda 3 bin 375 ton karbon salımının önüne geçerken, yaklaşık 55 bin 913 ağacın yıllık karbon azaltımına eşdeğer bir çevresel katkı sunduk. Bizim için bu yatırımlar yalnızca ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda doğaya bırakılan karbon ayak izini azaltan güçlü bir çevre yaklaşımının da parçasıdır" diye vurguladı.