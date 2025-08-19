Sıfır atık hedefi: Muğla'da çöpler artık stratejik kaynak

742 Milyon TL’lik enerji değeri

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin biyokütle enerji tesislerinden bugüne kadar ürettiği elektrik, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 742 milyon TL olarak hesaplandı. Bu üretim, hem yerel ekonomiye katkı sağladı hem de fosil yakıt tüketimini azaltarak elektriğin sürekli ve güvenli biçimde sağlanmasına destek oldu.

143 Milyon metreküp metan gazı atmosfere salınmadı

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde atıkların doğal olarak parçalanmasıyla ortaya çıkan 143 milyon 973 bin 585 metreküp metan gazı da elektrik üretiminde kullanıldı. Böylece atmosfere salındığında iklim değişikliğine yol açacak bu güçlü sera gazının yayılması engellendi.

Bilimsel verilere göre metan gazı, karbondioksite kıyasla 25 kat daha fazla ısınma etkisine sahip. Bu nedenle metanın enerji üretiminde değerlendirilmesi, sadece elektrik üretimi açısından değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele yönünden de büyük önem taşıyor.