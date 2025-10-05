Değerli metallerin yükselişi devam edecek mi?

Uzmanlara göre; başta altın olmak üzere değerli metallere portföylerde ‘denge ve güven unsuru’ olarak mutlaka yer verilmeli.

Güçlü rüzgârı arkasında alan değerli metal altın, 30 yılı aşkın süredir en güçlü yıllık performansına doğru hızla ilerliyor. 2.000 dolardan başladığı 2024’ü 2.600 dolardan kapatan ons altın, 2025’te rekor üzerine rekor kırarak ilerlerken 18 Eylül’deki FED toplantısından çıkan faiz indirim kararının ardından 23 Eylül’de tarihi zirvesini yineleyerek 3.791 dolar seviyesine taşıdı. Böylece ons başına altın fiyatları 2024 yılı başından bu yana dolar bazında neredeyse yüzde 80, yılbaşından bu yana ise yüzde 40’ın üzerinde arttı. Hem ons altındaki yukarı yönlü trendin hem de dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle gram altın da 5.000 TL’nin üzerini gördü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.