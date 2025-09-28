Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2025)

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasının devam etmesi, TL’nin döviz karşısında değer kazanma trendi, global piyasalarda koruma duvarları, jeopolitik riskler, patronların varlıkları üzerinde etki etmeye devam etti. Borsada düşük performans ve varlık alım satımlarındaki değerlemeler de servetler üzerinde etkisini göstermeyi sürdürdü. Hazine garantili kamu ihaleleri de liste üzerinde etkili olan bir diğer faktör. Tüm bunlar eşliğinde listeye bu yıl giren isimler ise Yıldırım Holding’te işleri ayıran Ali Rıza Yıldırım ve Yüksel Yıldırım, Kazım Türker, Pasifik Grubu’nun sahibi Erdoğan Ailesi, Mehmet Okay, Serdar Bilgili ve Mehmet Kutman oldu.
Dünya yeni bir ekonomik düzene evriliyor. Dünya ülke sınırlarının değiştirilmesi, jeopolitik gerilimler, iklim krizi ve savaşlarla yaşanan politik açmazlar ekonomik dar boğazı tetiklerken, bizlere yeni bir sistemi de dayatıyor. Son 50 yılın serbest ticaret ve sermaye hareketlerinin öncelendiği neoliberal çerçevesi, bugün daha korumacı, stratejik otonomiye dayalı bir yapıya doğru evriliyor. Belirsizliklerin bu kadar ağır olduğu bir süreçte küresel sermaye açısından kartlar yeniden karılıyor ve servet sahipleri de varlıklarını koruma mücadelesinde zor bir yılı geride bırakıyor.
