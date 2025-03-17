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Akenerji'ye yeni genel müdür

Akenerji'de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevine Hakan Yıldırım getirildi.

17 Mart 2025 | 13:14
Akenerji'ye yeni genel müdür

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin üst yönetiminde bayrak değişimi oldu.

Açıklamada, 5 Mart'ta görevinden ayrılan Serhan Gençer'in yerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hakan Yıldırım'ın atandığı belirtildi.

Kariyerine 1998'de Aselsan'da başlayan Yıldırım, 2000-2005 yılları arasında Gama Güç Sistemleri bünyesinde doğalgaz boru hatları, kombine çevrim santralleri ve kömür santralleri projelerinde saha mühendisi ve devreye alma grup müdürü olarak görev aldı. 2005'te Siemens Türkiye'de proje müdürü olarak göreve başlayan Yıldırım, 2018'te Siemens Gamesa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak Siemens'ten ayrıldı. Daha sonra 2018-2020 arasında Kalyon Enerji Yatırım AŞ'de CEO, 2020-2024 arasında ise Sanko Enerji'de CEO pozisyonunda bulundu.

Yıldırım son olarak Aksa Enerji'de Mükemmeliyet Merkezi'nin yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Yıldırım, 2019-2020 arasında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanlığı ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olup, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'n de İşletme alanında tamamlayan Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, Akenerji'nin yenilenebilir enerji, finansal sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye, kadın istihdamını artırma, eğitimi destekleme ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla da toplum için değer yaratmaya devam edeceğini aktardı.

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Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
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