Değişim rüzgarını masaya yatıracak

Eylül 12, 2019 0 Yorum 90 Okunma
Değişim rüzgarını masaya yatıracak

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), 1-2 Kasım’da Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirecek.

TAİDER’in düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde, dijital dönüşüm sürecinde değişim rüzgarını yönetmek masaya yatırılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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