Değişim rüzgarını masaya yatıracak
Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), 1-2 Kasım’da Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirecek.
TAİDER’in düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde, dijital dönüşüm sürecinde değişim rüzgarını yönetmek masaya yatırılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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